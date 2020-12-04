Сбер запускает уникальный процесс кредитования бизнеса на основе ИИ

Сбер переводит в цифру процесс кредитования клиентов «Корпоративно-инвестиционного блока» банка, аналогов которому нет в России.

Теперь срок принятия решения по крупной сделке составит менее двух дней, сообщает пресс-служба банка. Новый процесс будет доступен сегментам среднего и крупного бизнеса с годовой выручкой от 400 млн рублей. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

«14 декабря мы запускаем пилотный проект выдачи кредитов по новой схеме в Среднерусском и Юго-Западном территориальных банках Сбербанка. Уникальной технологией на основе искусственного интеллекта смогут воспользоваться как действующие, так и новые клиенты банка. Мы уже предлагаем нашим клиентам универсальный коробочный продукт – предодобренные кредиты «за 7 минут». Наш новый dream-процесс – это решение для предоставления финансирования на кастомизированных под клиента условиях.

Уже в 2021 году мы будем тиражировать наш dream-процесс на все регионы страны, а также расширим его функциональность: добавим сделки оборотного кредитования с имущественным обеспечением и госпрограммы Минэкономразвития и Минсельхоза, обеспечим автоматическую актуализацию модели Cash Flow, увеличим вариативность графиков погашения», – говорит вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сергей Бессонов.

Преимущества нового кредитного процесса:

• полная цифровизация — от подачи заявки до получения денег на счёт;

• срок до принятия решения по сделке менее 2-х дней;

• максимальная кастомизация под потребности.

«Под капотом» бесшовного для клиента процесса — целый каскад моделей машинного обучения, использующих информацию из внешних и внутренних источников, что позволяет:

• создать цифровой профиль клиента;

сформировать предодобренные предложения со структурой сделки и суммой лимита, учитывающие потребности клиента, включая ковенантный пакет;

• автоматически принимать решения по сделкам.

С 14 декабря кредит по новой технологии будет доступен в следующих регионах страны: Московская, Тверская, Калужская, Брянская, Смоленская, Тульская, Ярославская, Костромская, Ивановская, Рязанская и Ростовская области, Краснодарский и Ставропольский края, Карачаево-Черкесская, Кабардино-Балкарская и Чеченская республики, республики Дагестан, Калмыкия, Ингушетия, Адыгея и Северная Осетия — Алания.

По инф. Телеинформа

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