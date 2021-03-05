Сбер вновь выплатит акционерам рекордные дивиденды

|
По итогам 2020 года Сбер планирует вновь выплатить акционерам дивиденды в размере 422,5 млрд рублей – 18,7 рубля на одну акцию, повторив показатель 2019 года.
Это рекордный уровень не только для Сбера, но и для России в целом, сообщает пресс-служба банка. Ровно половина этой суммы — 211,25 млрд рублей — поступит в бюджет страны, а это пенсии для людей, развитие инфраструктуры, зарплата работникам бюджетной сферы и так далее..
«Мы чувствуем себя комфортно, чтобы предложить Наблюдательному совету тот же самый размер дивидендов на акцию, который мы выплатили по итогам 2019 года. Это будет означать выплату 55,7% нашей чистой прибыли», – заявил председатель правления Герман Греф в ходе конференции с инвесторами.
Несмотря на крайне сложный ковидный 2020 год и других крупных игроков рынка, которые не спешат расставаться с капиталом, дивиденды Сбера составят 55,7% от чистой прибыли по МСФО. Сбер планирует соблюдать заявленную цель по распределению избыточного капитала в пользу акционеров и на дальнейшем горизонте реализации Стратегии 2023.
По итогам 2019 года банк также выплатил беспрецедентные за всю историю российского фондового рынка дивиденды в размере 422,4 млрд рублей (50% чистой прибыли по МСФО) из расчёта 18,7 рубля на одну акцию. При этом в бюджет Российской Федерации, как крупнейшего акционера Сбербанка, поступило 211,2 млрд рублей.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Эксперт назвал способ получать пенсию в 50 тысяч рублей
В настоящее время пенсия может состоять из двух частей — страховой и накопительной. Страховая формируется за счёт фиксированных взносов работодателя и составляет в среднем 14 тысяч рублей. Однако ныне работающие люди могут увеличить накопительную часть, и тем самым общий размер их выплаты составит около 50 тысяч рублей.
-
Кредитную карту можно использовать с выгодой по доходу
Кредитная карта – беда и выручка для одних граждан и непосильное финансовое бремя для других. Как же можно применить «кредитку», чтобы все-таки получать доход? Советами поделились эксперты. Прислушаться к специалистам не помешает, ведь на пенсии любая копеечка будет кстати.
-
Как правильно хранить, перевозить и носить оружие, чтобы не получить наказание по закону?
Не только бывалые охотники чувствуют вкус к оружию... Но всё ли мы знаем о законных правилах обращения с ним?
-
Россияне стали чаще подрабатывать. Какие способы наиболее популярны?
По словам аналитиков российского рынка труда, в 2020–2021 годах одной из самых устойчивых тенденций можно назвать подработку. Из-за экономической нестабильности, сокращений и банкротств, вызванных в том числе пандемией, россияне активно ищут дополнительные способы заработка. Что интересно, согласно статистике в 9 процентах случаев занятия, которые изначально считались временной подработкой, со временем становятся основным заработком.
-
Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания
Не секрет, что распределение наследства и долей в нем зависит от множества факторов, начиная от воли владельца и заканчивая указаниями закона. При этом важно отметить, что именно закон встает на сторону самых уязвимых категорий наследников, порой, изменяя даже составленное по всем правилам завещание. Речь идет об обязательной доле в наследстве, подробнее про которую расскажем в статье.
-
В России с 1 апреля повысят социальные пенсии
Размер повышения, согласно принятому бюджету Пенсионного фонда России (ПФР), должен составить 2,6 процента.
-
Хотите, чтобы личные данные через Сеть не умыкнули? Тогда мотаем на ус!
Шествие по миру коронавируса поменяло в нашей жизни многое, в том числе и подходы к работе. Например, прошлый год был отмечен массовым переводом сотрудников на «удаленку». Но не только этим отличился 2020-й. Он был тяжелым еще и в плане обеспечения кибербезопасности (конфиденциальности, целостности данных). Ведь на разные сведения о гражданах кто сейчас только не претендует. И Сеть здесь не исключение – технические возможности активно используют мошенники, которых в интернете просто пруд пруди. Что же делать для уменьшения рисков? Есть несколько советов экспертов.
-
Туманной «пенсионной повышке» уже три года. Что имеем?
Исполнилось три года с начала пенсионной реформы, которую некоторые эксперты, подбирая самые мягкие слова, называют «масштабной конфискацией» золотого возраста у значительной части старшего поколения. Одобрения эта скандальная реформа, конечно, среди людей не нашла, и по стране прокатилась волна протестов, а потом и вовсе случилась перетряска Пенсионного фонда. Народ, что интересно, в ответ на все пенсионные новации реагирует с юмором, сочиняет пенсионные анекдоты. Большей частью это вариации на тему, что в РФ родилось последнее поколение, которое видело живых мужчин-пенсионеров. Так ли это? Надеяться ли на лучшее в связи с приходом Андрея Кигима – нового руководителя ПФР?
-
Налоговый вычет с пенсионных взносов: нюансы получения
Налоговый вычет – приятный возврат части потраченных на определенные цели средств. Например, его можно получить после покупки недвижимости или автомобиля, или когда осуществлялась на коммерческой основе учеба. И еще существует налоговый вычет из пенсионных взносов, в России его размер составляет 15 600 рублей. Не знали? А такая возможность прописана в Налоговом кодексе. Теперь поподробнее.
-
Новые правила техосмотра: как пройти его с первого раза
Нередко прохождение техосмотра становится настоящей головной болью для владельцев авто, особенно если они перешагнули пенсионный рубеж. Учитывая, что с 1 марта 2021 года в нашей стране вступают в действие новые правила техосмотра, то с ними необходимо ознакомиться заблаговременно, чтобы все прошло гладко и получилось с 1 раза. Что изменилось, как пройти техосмотр - расскажем в статье.
-
Стартует новый этап повышения пенсионного возраста. А что с повышением пенсий?
Несколько лет назад была проведена пенсионная реформа, по которой женщины теперь уходят на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65. Увеличение пенсионного возраста было решено властями провести поэтапно (что не отменяет всеобщей обиды на "повышку", о чем мы подробно писали). В этом году повышение затронет сотни тысяч соотечественников.
-
У МФО есть не только права, но и обязанности. А какие?
Иногда жизнь преподносит ситуации, когда срочно нужны деньги. И некоторые люди обращаются за помощью в МФО. МФО – микрофинансовые организации. В отличие от банков они более лояльны к клиенту при выдаче средств, но берут за свои услуги больший процент, так как и риски несут посерьезнее. Банк перед сделкой проверяет клиента «до четвертого колена», а в МФО могут выдать деньги по одному документу и закрыв глаза на плохую кредитную историю. В МФО деньги получить в итоге гораздо проще, но суммы за месяц набегают такие, что некоторые заемщики, не рассчитав свои силы и не делая вовремя в положенном объеме выплаты, буквально могут погрузить себя в «долговую яму», выбраться из которой потом доступно не всем. Взявший кредит обязан рассчитаться с МФО по заключенному договору. А какие обязанности есть у МФО перед клиентом?
-
Ваши деньги на карте: как мошенники узнают их сумму?
Аферисты активно интересуются количеством денег, лежащих на банковских картах граждан. Еще бы, ведь такие сведения они используют в своих неблаговидных финансовых целях. Существуют способы незаконного получения подобной информации, одни из которых уходят в прошлое, а другие применяются в наши дни. Эксперты рассказали о четырех методах, которые помогают узнать мошенникам о балансах чужих банковских карт.
-
Большинство банков предлагают пенсионерам пластиковые карты с хорошими условиями
Многие банки к 2021 году стали выпускать дебетовые карты для пенсионеров, где предлагают своим клиентам облегченные условия для комфортного сбережения своих средств, удобства безналичных платежей и процедуры зачисления пенсионных выплат.
-
Какие пенсионные изменения ждут россиян в 2021 году: часть II
В прошлый раз мы начали тему пенсионных изменений, которые коснутся каждого пенсионера в текущем году. Сегодня завершим цикл статей.
-
Разбираемся в тонкостях автоновшеств по техосмотру и аннулированию карт
Новый порядок аннулирования диагностических карт и прохождения техосмотра понятен далеко не всем. В интернете можно увидеть пояснения автовладельцев «по поводу», но достаточно ли они компетентны, можно ли им вполне доверять? А ведь каждому владельцу транспортного средства нужно как следует разобраться, как и к кому будет применяться новый закон.
-
Новация: судебные издержки в кредит. Заплатит — проигравший
В России может быть законодательно введен новый вид «кредитов»: ссуда на судебные расходы. При этом кавычки в слове обязательны, так как человеку не придется ни платить проценты, ни вообще возвращать деньги.
-
Новый налог на доходы с депозитов: разбираемся, что к чему
Все мы беспокоимся о своих вкладах в банках, конечно, если они там есть. В этой связи стоит знать, что удержать часть вклада клиента у банка отсутствует. Зато есть новый закон о налоге на доходы с банковских депозитов. И всем полезно будет знать, как же он работает.
-
Какие пенсионные изменения ждут россиян в 2021 году: часть I
В наступившем году грядут многочисленные изменения в жизни обычных людей, многие из которых напрямую затронут пенсионеров. Влияющие в основном на формирование и расчет текущей и будущей пенсии, они коснутся как бизнеса, так и государственных фондов. Подробнее в статье.
-
Накопили 100 тысяч? Можно начинать инвестировать
Суммы в 100 тысяч рублей хватит для создания инвестиционного портфеля. Об этом заявила финансовый советник Анна Харченко, отметив, что выбор бумаг в портфель зависит от многих факторов, например, срока вложения, желаемой доходности, отношения к риску, финансового состояния и источников дохода.