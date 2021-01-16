Сбер: россияне не изменили в новогодние праздники финансового поведения

Жители России в прошедшие новогодние праздники продемонстрировали традиционное финансовое поведение, которое остаётся неизменным на протяжении нескольких лет.
В предпраздничную неделю россияне, как и прежде, отдавали предпочтение наличным деньгам, так среднедневной объём выдачи наличных увеличился на 52%, сообщает пресс-служба Сбербанка. Однако уже в первую неделю нового, 2021 года, объём выдач составил меньше половины от среднедневных значений.
– Несмотря на то что в целом интерес клиентов к наличности снижается, накануне Нового года снятие наличных растёт. Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам. На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом, – говорит директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Андрей Жарский.
По инф. Телеинформа
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