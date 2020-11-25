Сбер провел онлайн-конференцию для предпринимателей Приангарья

Байкальский банк Сбербанка на площадке онлайн-конференции «Сбер для бизнеса» вместе с предпринимателями Иркутской области, Забайкальского края, республики Саха (Якутия) и Бурятии обсудил актуальные вопросы организации бизнес-процессов в регионах, в том числе – новые направления взаимодействия и партнерства со Сбером.

Как сообщает пресс-служба банка, спикеры конференции: исполнительный директор управления развития бренда Департамента маркетинга и коммуникаций ПАО Сбербанк Алексей Забродин; управляющий директор Дивизиона «Малый и Микро бизнес» ПАО Сбербанк Станислав Нефедов; директор департамента региональных продаж ООО СберЛогистика Евгений Луконькин; руководители направления Дивизион «Корпоративные клиенты 360» ПАО Сбербанк Наталья Деменева и Юлия Петрова. Они представили бизнес-сообществу регионов присутствия Байкальского банка Сбербанка презентацию о трансформации бренда Сбера, рассказали о новых возможностях и технологических решениях банка, а также – об актуальных предложениях и небанковских продуктах экосистемы Сбера.

Отдельными темами онлайн-конференции стали вопросы регистрации бизнеса и открытия счетов для предприятий и организаций – Сбер в настоящее время, в условиях развивающейся пандемии, особое внимание уделяет развитию дистанционных сервисов банка, максимально простым и экономичным решениям для организации бизнес-процессов. В программе конференции также была рассмотрена проактивная работа банка по направлению «комплаенс», организованы специальные презентации по темам: «Логистика нового уровня доступности»; «Как избежать ограничения операций по счету».

С приветственным словом к предпринимателям регионов обратился Председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин:

«Это уже вторая встреча в 2020 году с предпринимателями территорий присутствия Байкальского банка Сбербанка. И, на мой взгляд, сейчас именно то время, когда подобные мероприятия – с актуальной повесткой, «горячими» вопросами и предложениями, полезной информацией по взаимодействию и поддержке – очень важны. На наших встречах мы делаем основной упор на реальных инструментах и алгоритмах, которые могут помочь предпринимателям в развитии бизнеса. Я благодарен всем участникам конференции за то, что они откликнулись на приглашение, т.к. мы сможем помочь развиваться бизнес-направлению только в том случае, если и сами будем развиваться, как банк. На подобных встречах мы всегда рады обратной связи, вопросам, критике – все это помогает Сберу совершенствоваться и становиться более полезным. Наш банк всегда готов быть рядом и поддерживать предпринимателей в любых начинаниях».

Оксана Лобова, заместитель Председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк, рассказала участникам онлайн-конференции о ситуации на рынке:

«Мы живем в очень непростое время. Но, несмотря на это, сталкиваемся не только с испытаниями, но и с новыми возможностями. Ведь именно сейчас мы все наблюдаем массу явлений, о которых, возможно, в другие периоды даже и не задумывались. Например, нефть подешевела практически на 35%, упали фондовые индексы. Только азиатские индексы остались в зоне роста. Тренду роста подверглось и золото, рекорд этого года +23%. Если говорить о бизнесе, характерном для наших регионов: стройка, розничная торговля, услуги населению – из этих направлений, в результате пандемии, больше всего пострадали услуги. Общее падение оборотов в этом направлении на данный момент составляет – 12%, в стройиндустрии – 0,1%, в розничной торговле – 3 %. Зато мы видим сейчас рост электронной коммерции в России, он уже равен 35%. Есть устойчивый тренд и в переходе многих бизнес-процессов в онлайн и Digital каналы, например, в части продажи товаров и услуг. Сейчас туда активно переходят образовательные и развлекательные услуги. Также «в плюсе» остаются и предприниматели, которые сумели переформатировать свою работу и оперативно ведут свой бизнес «из дома», у них появились новые и большие возможности для реализации товаров онлайн»

Презентация основных тем бизнес-конференции завершилась диалогом с региональными предпринимателями – эксперты Сбера ответили на их вопросы, на реальных примерах рассказали о современных возможностях сотрудничества организаций и индивидуальных предпринимателей с банком. А также, в качестве практического знакомства с одним из сервисов экосистемы Сбера – СберЗдоровье, все зарегистрированные участники онлайн-мероприятия получили в подарок промо-код на месяц безлимитных консультаций у специалистов сервиса Сберздоровье.

По инф. Телеинформа

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