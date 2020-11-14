Сбер провёл для топ-менеджеров «Фармасинтеза» Digital Day

Сбер провел Digital Day для топ-менеджеров «Фармасинтеза», в ходе которого были презентованы последние разработки экосистемы банка. Мероприятие проводилось в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Digital Day (Цифровой день) – специальное мероприятие для корпоративных клиентов банка, на котором банк представляет современные цифровые продукты и сервисы для бизнеса, направленные на оптимизацию и повышение эффективности операционной деятельности компаний.
В ходе мероприятия для ГК «Фармасинтез» были представлены решения, повышающие операционную эффективность компании: аутсорсинг бизнес-процессов от СберРешений; эффективность процессов от Корус Консалтинг СНГ; умная эксплуатация объектов от Современных технологий.Участники конференции подняли вопросы IT-трансформации: вместе со SberCloud обсудили облачные решения для бизнеса, а с Группой ЦРТ – распознавание голоса, запись, анализ и идентификацию.
Анатолий Попов, заместитель председателя правления Сбербанка, руководитель блока «Корпоративно-инвестиционный бизнес»:
– С «Фармасинтезом» нас связывают долгие годы партнерства, и не так давно мы подписали соглашение, которое будет способствовать развитию фарминдустрии в нашей стране. Работая вместе, мы обеспечим увеличение экспорта лекарств, внедрим инновационные технологии в процесс производства и ускорим цифровизацию всего направления. Одна из глобальных целей нашего банка – помочь российскому бизнесу выйти на качественно новый уровень. Для этого мы запустили более 250 важных и актуальных для бизнеса сервисов, которые мы традиционно презентуем нашим клиентам на регулярной основе в формате «цифровых дней».
Викрам Пуния, президент ГК «Фармасинтез»:
– Наша компания всегда стремится активно внедрять инновации в процесс производства лекарственных препаратов и бизнес-процесс. И сегодня мы с интересом погрузились в изучение современных решений экосистемы Сбербанка. Мы много наслышаны о ее интересных разработках и будем рады, если новые знания помогут в развитии технологий операционной деятельности «Фармасинтеза».
Александр Абрамкин, председатель Байкальского Банка Сбербанка:
– Для Иркутского региона, где работает несколько предприятий компании «Фармасинтез», чрезвычайно важен вопрос быстрейшей цифровизации всех отраслей экономики. И мы рады сегодня поделиться с нашим партнером всеми новейшими разработками и технологиями, которые успешно сегодня работают в нашем банке, а также созданы партнерами экосистемы Сбера. Уверен, что «Цифровой день» станет еще одной страницей в развитии нашего сотрудничества, в развитии новых возможностей.
14 октября 2020 года Сбербанк заключил соглашение о сотрудничестве с АО «Фармасинтез». Документ подписали Анатолий Попов и Викрам Пуния.
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