Сбер продлил для корпоративных клиентов «Зелёный день»

С 11 по 17 ноября предприятия, организации, бизнес-структуры Иркутской области – корпоративные клиенты Сбербанка – могут стать участниками акции «Зеленый день – самый выгодный день в году» и воспользоваться уникальными скидками и предложениями банка. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Одним из таких предложений Сбера для регионального бизнеса в Зеленый день стала скидка 50% на вce пaкeты услуг по pacчетнo-кaccoвoмy обслуживанию для новых корпоративных клиентов и специальные условия по оформлению бизнес-карт Mastercard с кэш-бэком в 10%.
– Бизнес-карты – и дебетовые, и кредитные, в настоящее время очень популярны у наших корпоративных клиентов. Они позволяют организациям и индивидуальным предприятиям не только оплачивать любые корпоративные расходы, вести их плановый учет, но и в течении 50 дней пользоваться беспроцентным кредитным лимитом. Сбер в честь своего Дня рождения решил усилить эти возможности – тем, кто впервые будет оформлять бизнес-карту, дополнительно подключается 10 % кэшбэк. Такой бонус всегда приятен и может дать ощутимую экономию средств, ведь бизнес-картами организации закрывают немалые статьи расходов - это и закупка материалов, и приобретение ГСМ, канцелярии. Частичный возврат таких затрат для любого предприятия будет ощутимым, – отметила заместитель председателя Байкальского банка Сбербанка Оксана Лобова.
Свои предложения бизнес-клиентам в Зеленые дни приготовили также компании и сервисы экосистемы Сбера. Так, СберКорус в дни проведения акции предоставляет корпоративным клиентам возможность создания электронной подписи на специальных условиях, а сервис СберУслуги – страховку в подарок на защиту профессиональной ответственности сроком на 2 месяца. Специальные предложения разработаны СберЗдоровье, СберМобайл, СберЛизинг, «Работа.ру», 2ГИС, СберЛогистика и др.
Подробности акции «Зеленый день – самый выгодный день в году» для корпоративных клиентов Сбера и все акционные предложения – на сайте www.sber.ru/179/.
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