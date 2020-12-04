Сбер проанализировал спрос на услуги шиномонтажа в 2020 году

Осенний пик расходов на услуги шиномонтажа практически повторяет тот же пик 2019 года, но с поправкой на общее снижение покупательной активности, сообщают аналитики Сбера. Весной 2020 года спрос россиян на «переобувку» авто был сильно сбит из-за самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Ограничения весной 2020 года привели к тому, что клиенты Сбербанка не так активно пользовались услугами шиномонтажа, как годом ранее. В апреле аналитики не наблюдали пика спроса на этот сервис, и даже с учётом дополнительного роста в мае общее число человек с транзакциями в соответствующих категориях в этом году оказалось почти на четверть ниже, чем ожидалось. Скорее всего, часть клиентов предпочла не тратить деньги на эти услуги, а сделать всё самостоятельно либо воспользовалась «гаражными» сервисами, оплатив их наличными.

Осенний всплеск спроса на услуги шиномонтажных мастерских в этом году оказался сопоставим с прошлогодним. Относительно сентябрьского уровня число клиентов выросло на 30% (как и в 2019 году). Тем не менее уровень спроса с начала года увеличился не так сильно, что связано с падением потребительской активности населения.

Динамика среднего чека в 2020 году практически совпадает с прошлогодней. По сравнению с летними значениями в пиковые недели осени средний чек увеличивался на 25% (с 2736 руб. до 3438 руб. в этом году).

Самые высокие средние чеки во время осеннего скачка спроса показали Москва (5228 руб.), Орловская (5135 руб.), Мурманская (4836 руб.), Курская область (4434 руб.) и Тамбовская (4343 руб.) области.

По инф. Телеинформа

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