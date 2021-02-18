Сбер получил серебро в рейтинге работодателей Headhunter

Сбер занял второе место в рейтинге работодателей 2020 года от Headhunter. Годом ранее банк находился на пятой строчке рейтинга, а два года назад – на восьмом месте. В категории «Банки» Сбер стал абсолютным лидером рейтинга, сообщает пресс-служба Сбербанка.
Отличные результаты также продемонстрировали две компании экосистемы Сбера – 2ГИС (золото в категории «IT и интернет») и Rambler Group (серебро в категории «Медиа и маркетинг»), причём сервис 2ГИС занял первое место и в абсолюте (среди всех компаний среднего размера).
– Прогресс на три строчки вверх – хороший показатель. Сложный 2020 год показал, что всё, что мы начали делать в сфере HR до этого времени, было правильным. И наше место в рейтинге – ещё одно доказательство того, что мы двигаемся в нужном направлении. При этом нам есть куда развиваться и стремиться к лучшему. Теперь мы больше чем банк и о нас судят в том числе и по компаниям экосистемы. Показательно, что первые позиции в рейтинге заняли 2ГИС и «Рамблер». Значит, мы всё делаем правильно, – отметила старший вице-президент Сбербанка Наталья Дудина.
Рейтинг HeadHunter является наиболее масштабным и авторитетным рейтингом работодателей России. В текущем году в нём приняло участие более 500 компаний. При подготовке рейтинга оценка компаний-работодателей производилась по трём показателям:
- оценке эффективности деятельности HR-подразделения (данные HR-специалистов компании, на основе которых оценивается уровень развития её HR-функции);
- внутренней оценке (мнение сотрудников компаний – готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя своим знакомым, друзьям или родственникам);
- внешней оценке (желание соискателей, опрошенных на сайте hh.ru, работать в компании).
Каждый этап оценки имеет собственный вес в итоговом балле: опрос соискателей – 40%, опрос сотрудников – 40%, оценка HR-специалистов — 20%. Три независимые оценки суммируются согласно своему весу и определяют итоговое место компании в рейтинге.
Рейтинг состоит из четырёх основных блоков в зависимости от численности компаний: крупнейшие (более 5000 человек), крупные (от 1000 до 5000), средние (от 250 до 1000 человек) и небольшие (от 100 до 250 человек). В составе рейтинга также выделено три субрейтинга: «Самые высокоразвитые HR-процессы», «Самые лояльные сотрудники» и «Самые популярные у соискателей».
Подробнее о рейтинге – на сайте HeadHunter.
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