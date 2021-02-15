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Сбер масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию
По инф. Телеинформа   
15 Февраля 2021 г.
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Сбер при поддержке Агентства стратегических инициатив масштабировал школьный акселератор SberZ на всю Россию.

Акселератор помогает подросткам развить навыки 21 века и освоить основы предпринимательства: они смогут пройти весь цикл создания собственного бизнеса – от генерации идеи до запуска проекта, сообщает пресс-служба банка.

Пилот программы был запущен в 2019 году в четырёх школах Москвы. В конце 2020 года обновлённая программа акселератора SberZ была тиражирована и запущена в более 530 школах в 33 регионах от Калининграда до Хабаровска – это 40% всех регионов страны. При этом Хабаровский край лидирует по числу участников программы от одной школы, а лидер по общему числу участников – Кемеровский край.

С 2021 года стать участниками акселератора могут учащиеся 8-11 классов любой школы страны, для этого надо подать заявку до 15 марта на сайте https://sber-z.sberclass.ru/.

Сегодня основная конкуренция в мире разворачивается между компаниями, которых не существовало еще несколько десятков лет назад. А в будущем конкуренция будет определяться качеством компаний, создаваемых в наши дни. Именно поэтому предпринимательство – ключевой навык, который определяет конкурентоспособность экономики и уровень благосостояния общества в целом. Исследования показывают, что россияне считают, что в среднем они реже, чем жители других стран, обладают навыками, достаточными для старта собственного дела. Поэтому одной из своих задач акселератор SberZ видит популяризацию предпринимательства в России и помощь подросткам в освоении основ предпринимательства.

– Чрезвычайно важно дать школьникам навыки 21 века и уверенность в себе именно сейчас, когда их взгляды находятся на стадии формирования, а крупнейшие жизненные развилки еще впереди. Мы хотим не только дать им знания о предпринимательстве и научить универсальным навыкам, которые помогут ребятам определяться с выбором независимо от карьерного пути, принимать решения в условиях неопределённости, расставлять приоритеты и коммуницировать своё видение, но и также ставим целью изменить мышление, дать им ту уверенность в себе и стойкость, которые необходимы для достижения побед, – говорит президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

– Многолетнее сотрудничество Агентства стратегических инициатив и Сбера в сфере развития талантов получило новое развитие – теперь в рамках школьного акселератора SberZ. Такие инициативы Агентства, как создание возможностей для регистрации несовершеннолетних в качестве самозанятых, навигация по мерам поддержки проектов на платформе «Конструкториум», а также запуск механизма частного венчурного инвестирования в стартапы молодёжи до 18 лет создают инфраструктуру, необходимую для развития стартапов выпускников SberZ. Мы рады, что в лице Сбера нашли единомышленника, который так же, как и мы, хочет вырастить новое поколение предпринимателей, – отметила генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева.

Благодаря акселератору SberZ школьники:

• научатся создавать свой проект с нуля и работать в команде;

• найдут новых друзей и выстроят нетворкинг, который поможет им в будущем;

• смогут получить предложения о сотрудничестве от компаний-партнёров и бизнес-ангелов, экосистемы Сбера, а также преференции от ведущих вузов страны.

Обучение пройдет в два этапа.

Первый этап – 10 недель

Участников ожидает 12 онлайн-модулей на образовательной платформе СберКласс с лекциями, практическими заданиями и инструментами для построения стартапа. Каждый модуль завершается практической отработкой усвоенного материала. Вокруг своих стартапов школьники создадут проектные команды, при этом в одну команду смогут войти участники из разных школ и городов. 200 лучших команд пройдут во второй этап.

Второй этап – 10 недель

Будет проходить как онлайн, так и офлайн, если позволит эпидемиологическая ситуация. Каждая команда получит персонального наставника-трекера, который на основе своей экспертизы, опыта и знаний будет помогать юным предпринимателям развивать проект. В финале у каждой стартап-команды будут готовы не просто слайды презентации, а действующие MVP (Minimum viable product, работающая версия продукта), которые ребята представят жюри на Демо-дне.

На первом этапе спикерами образовательного курса выступят топ-трекеры России и руководители компаний экосистемы Сбера. На втором этапе они выступят в роли менторов и наставников школьных стартап-команд, а также к ним присоединятся участники и победители международного акселератора Сбер500, проводимого совместно с 500 Startups.

По инф. Телеинформа

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