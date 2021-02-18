Сбер Еаптека получила награды в четырёх номинациях премии «Золотое Приложение 2020»

Сбер Еаптека (входит в экосистему Сбера) получила четыре премии «Золотое Приложение 2020». Мобильное приложение Сбер Еаптеки заняло первое место в номинациях «Лучший usability/UX приложения» и «Лучший дизайн приложения», второе место в номинации «Дизайн для всех (инклюзивность и универсальность)» и третье – в номинации «Приложение для здоровья».

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, приложение Сбер Еаптеки – мобильное приложение для заказа лекарств. В App Store оно занимает первое место в категории «Медицина». Приложение постоянно дорабатывается и совершенствуется с учетом обратной связи и комментариев пользователей. В 2020 году компания выпустила значительно усовершенствованную и более удобную версию приложения, с обновленным дизайном и измененной архитектурой. Ключевые и самые востребованные функции (чат с фармацевтом, избранные товары) добавили в основное меню. Количество этапов заказа сократили, увеличили количество аптек для самовывоза, добавили мультикорзину и информацию о наличии товара, вынесли на отдельные экраны поиск и каталог. Кроме того, новая версия, адаптирована для людей с особыми потребностями: слабовидящих, незрячих, с нарушениями координации движения. Интерфейс изменен для корректной работы при использовании увеличенного шрифта, по статистике компании, его задействуют 23% пользователей мобильных устройств.

– Мы благодарны жюри конкурса за высокую оценку нашей работы. Миссия Сбер Еаптеки – упрощать покупку лекарств и товаров для здоровья тем, кому это важно. Главная цель работы над сайтом и приложением – сделать заказ лекарств максимально быстрым и простым для всех, включая пользователей с особыми потребностями. Внося улучшения, мы основываемся на отзывах и комментариях пользователей и получаем позитивную обратную связь. На сегодняшний день более половины покупателей оформляют заказы через мобильное приложение. Пользователям удобно заказывать лекарства онлайн в Сбер Еаптеке, и мы рады, что помогаем людям заботиться о своем здоровье, – отметил директор по электронной коммерции компании Сбер Еаптека Александр Буренков.

«Золотой сайт + Золотое приложение» – старейший конкурс интернет-проектов Рунета. Экспертное жюри, в которое в разные годы возглавляли Артемий Лебедев, Антон Носик, Алекс Экслер, Сергей Плуготаренко и другие звезды Рунета, вручает награды наиболее выдающимся проектам с 1997 года. Конкурс «Золотой сайт», одна из наиболее значимых премий российского рынка мобильной разработки, проходит в шестой раз. Конкурс лучших сайтов и приложений проходит одновременно. Судейство прозрачно: «Золотой Сайт + Золотое Приложение» – единственный на рынке конкурс, на котором открываются все оценки всех членов жюри по всем поданным работам.

СПРАВКА:

Сбер Еаптека (до ноября 2020 года Еаптека) основана в 2000 году. Сегодня это одна из крупнейших в России интернет-аптек, которая осуществляет продажу и доставку лекарств и товаров для красоты и здоровья. Ассортимент Еаптеки самый широкий на рынке: покупателям доступно более 70 000 товаров. Сбер Еаптека работает во многих городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Тверь, Ярославль, Орел, Курск, Иваново, Йошкар-Олу, Рязань, Уфу, Воронеж, Липецк, Белгород. Ежемесячно сервисом пользуются более 7 млн человек. Оборот компании за 2020 год составил 11 млрд рублей.

В октябре 2020 года Сбербанк и группа компаний «Р-Фарм» инвестировали в компанию Еаптека. С ноября 2020 года после ребрендинга компания осуществляет свою деятельность как часть экосистемы Сбера под брендом Сбер Еаптека.

В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис Сбер Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов.Кроме того, в 2020 году Сбер Еаптека получила награду «Премия Рунета» в номинации «Здоровье и отдых» за удобный сервис (сайт и приложение).

Миссия Сбер Еаптеки – упрощать покупку товаров для здоровья тем, кому это важно. Мы приходим на выручку даже в сложных ситуациях и оперативно привозим лекарства и средства первой помощи всем, кому это необходимо: тем, кто не может выйти из дома, пожилым людям, мамам с детьми или тем, кто привык экономить. Прием заказов и служба поддержки клиентов работают круглосуточно без выходных. Доставку со склада можно оформить на дом или забрать заказ самовывозом в одной из 100 Сбер Еаптек или 1000 партнерских аптек. При самовывозе из Сбер Еаптеки заказ будет готов в течение часа. В Москве доставка работает круглосуточно, более половины заказов привозим в день оформления.

Сбер Еаптека сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами, больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих хранения в холодильнике).

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...