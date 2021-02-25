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Сбер: для предпринимателей стала доступна бесконтактная оплата по QR
По инф. Телеинформа   
25 Февраля 2021 г.
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Владельцам бизнеса, использующим приложение «Касса Розница» от компании «БИФИТ Касса», стал доступен новый вид приёма безналичной и бесконтактной оплаты по QR-коду. В приложение внедрён сервис «Плати QR» от Сбербанка. Решение поддерживается более чем на 90 моделях онлайн-касс.

С помощью кассового приложения можно совершать все операции по 54-ФЗ: формировать чеки прихода, расхода, возврата и коррекции, работать с маркировкой, ЕГАИС, онлайн-заказами, агентскими товарами и системой лояльности, а также принимать все виды платежей (аванс, кредит, полный расчёт, предоплата) и различные способы оплаты. Благодаря интеграции сервиса «Плати QR» от Сбера предпринимателям стал доступен приём безналичной оплаты по QR-коду.

Графический код можно продемонстрировать на экране кассы или распечатать и разместить распечатанный вариант в прикассовой зоне. Покупателю достаточно навести камеру смартфона на QR-код, считать его и подтвердить операцию через мобильное приложение банка, подключённого к QR-платформе Сбербанка. Расчёт произойдёт мгновенно. После покупки клиент увидит уведомление об успешной оплате в приложении банка, а продавец – на кассе.

Оплата по QR-коду – это оптимальное решение для клиента и предпринимателей, особенно для представителей малого и микробизнеса. Сервис «Плати QR» позволяет в кратчайшие сроки обеспечить приём безналичной оплаты, причём сделать это с минимальными затратами благодаря сниженной ставке на эквайринг (от 0,6%) и без установки какого-то дополнительного оборудования. Плюсом как для клиента, так и для продавца становится сокращение времени обслуживания, ведь не нужно пересчитывать наличные.

Выигрыш покупателя – наличие чека, подтверждающего оплату, бонусы по программе лояльности «СберСпасибо», полностью бесконтактная оплата и безопасный сервис (не требуется вводить данные карты или ПИН-код).

Использовать приложение «Касса Розница» с «Плати QR» от Сбера можно в любом бизнесе. Приложение работает на планшетах, смартфонах, ПК и более чем на 90 моделях популярных онлайн-касс на платформах Android, Windows и Linux. Товарные позиции можно создать вручную или выгрузить из 1С и Excel. А с помощью веб-кабинета предпринимателям доступны аналитика бизнеса и история чеков в онлайн-режиме.

– Сервис «Плати QR» от Сбера оправдал свою востребованность и пользуется спросом среди предприятий различного масштаба и отраслей. Благодаря лёгкости интеграции и отсутствию необходимости в дополнительном оборудовании сервис приёма безналичной оплаты становится доступен не только большим компаниям, но и малому и микробизнесу. Появление нового способа приёма бесконтактных и безопасных платежей не только оказывает позитивное влияние на рост выручки, но и позволяет повысить лояльность клиентов, – рассказал директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

– В маленьких точках, которым нужно быстро и без значительных затрат обеспечить приём безналичной оплаты, можно подключать сервис «Плати QR» от Сбера и использовать оплату по QR-коду вместо приёма банковских карт. В таком случае даже не потребуется покупать ПИН-пад. А выездные сотрудники или работники торгового зала могут установить «Мобильный кассир» от «БИФИТ Касса» и принимать оплату смартфонами, – говорит генеральный директор «БИФИТ Касса» Сергей Кичагин.

Приложение «Касса Розница» можно скачать на сайте разработчика или в Google Play. Подключение к сервису Сбербанка «Плати QR» бесплатное. Необходимо только подать заявку в приложении или на сайте Сбера, а затем заключить договор. Принимать оплату по QR можно будет на следующий день после подключения.

По инф. Телеинформа

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