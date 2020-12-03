Предпринимателя Приангарья осваивают упрощенную схему старта с помощью сервиса Сбера

Уже более 2 тысяч предпринимателей Иркутской области зарегистрировали свой бизнес с помощью сервиса Сбербанка «Регистрация бизнеса и дистанционное открытие счета». Об этом сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

Новый вид услуги в Иркутском отделении Сбера начал действовать с августа 2020 года, ранее регистрация бизнеса для жителей региона была возможна только в офисах партнеров банка.

Для клиентов Сбера сервис регистрации бизнеса работает бесплатно. Услуга действует для граждан, принявших решение о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя или создающих Общество с ограниченной ответственностью (ООО) с единственным учредителем. Юридическое оформление регистрации бизнеса происходит всего за один визит в Сбербанк, при этом государственная пошлина за регистрацию и комиссия за открытие банковского счета не взимаются. Только в октябре-ноябре 2020 года возможностью упрощенного формата регистрации бизнеса в Иркутской области воспользовались 52 компании.

– Для многих клиентов нашего банка вопрос экономии времени и простота в процессе регистрации бизнеса являются ключевыми. Начинающим предпринимателям зачастую кажется, что открытие собственного дела, как правило, сопровождается сложностями при оформлении ИП или ООО в государственных структурах. Мы предложили доступный и простой вариант решения задачи, когда: во-первых, бизнес можно оформить бесплатно; и во-вторых, сделать это можно всего за один визит, без долгих очередей и оплаты госпошлин. И мы уже видим, как оценили удобство нового сервиса предприниматели региона. Я уверен, что это предложение Сбера будет востребованным и дальше, поможет многим предпринимателям Иркутской области «выйти из тени» и эффективно развивать свое собственное дело, – прокомментировал и. о. управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дмитрий Лясковский.

Регистрация бизнеса – ИП или ООО с одним учредителем, в отделениях Сбера осуществляется в срок до 5 дней. При этом клиенту требуется пакет документов: российский общегражданский паспорт, ИНН, СНИЛС, а также необходимо иметь смартфон с операционной системой (iOS или Android) и учетную запись в Сбербанк Онлайн. Сотрудники банка оказывают помощь заявителям в оформлении и отправке необходимых документов в налоговую службу. Открытие счета в банке осуществляется уже дистанционно, без повторного визита предпринимателя в банк. Сервис предоставляется в офисах Сбербанка по обслуживанию корпоративных клиентов.

Возможность регистрации бизнеса через Сбербанк пользуется спросом и в других территориях присутствия Байкальского банка Сбербанка: в октябре-ноябре 2020 г. через сервис Сбера зарегистрировали свой бизнес 11 компаний Бурятии, восемь – в Якутии, в Забайкальском крае – 16.

Открыть бизнес на аналогичных условиях предприниматели региона сегодня могут также не только в офисах Сбера, но и у его партнеров – ООО «Деловая среда», в Иркутской области в настоящее время насчитывается более 90 таких организаций.

– В 2020 года услугами нашего фонда воспользовались 42 субъекта малого и среднего предпринимательства. И мы видим, что процедура по открытию бизнеса является в настоящее время самой востребованной в деловом сообществе региона. И это при том, что например, консалтинговые услуги не относятся к основной деятельности фонда поддержки предпринимательства. При регистрации предпринимательской деятельности в нашем фонде начинающие предприниматели экономят и время, и деньги – для открытия расчётного счёта не нужно посещать банк, а услуга регистрации бизнеса оказывается бесплатно, госпошлина не взимается, – говорит директор компании «Саянский фонд поддержки предпринимательства» Полина Сурина.

По инф. Телеинформа

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