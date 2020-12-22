Предприниматели стали активней кредитоваться в Байкальском банке Сбербанка

В 2020 году предприятия и организации Иркутской области и Забайкальского края стали активнее, чем в предыдущие годы, оформлять кредиты . Об этом 18 декабря на пресс-конференции рассказала заместитель председателя Байкальского банка ПАО Сбербанк Оксана Лобова.

По её словам, прирост кредитного портфеля бизнеса по этим двум регионам составил около 20%. При этом в Бурятии и Якутии, которые также входят в зону присутствия Байкальского банка Сбербанка, ситуация сложилась несколько иная. Так, в Бурятии рынок кредитования предприятий и организаций несколько снизился, а в Якутии уровень кредитования бизнеса остался на обычном уровне.

– Нужно сказать, что рынок кредитования в целом по стране увеличился, но и Байкальский банк в этом направлении прирос. Это говорит о том, что наши условия для регионального бизнеса по-прежнему остаются выгодными, клиенты видят в банке надёжного партнёра, – говорит Оксана Лобова. – При этом доля реструктурированных кредитов, проведённых Сбером в сибирских регионах, незначительно отличается от других территорий.

Эксперт отметила, что обращения клиентов за реструктуризацией в 2020 году не всегда свидетельствовали о проблемах в бизнесе. Напротив, это могло быть показателем роста, когда предприниматель намерен развить новое направление в своём деле и желает, чтобы банк пересмотрел условия ранее заключённых кредитных договоров. Однако 2020 год действительно был специфичным, принёс во многие секторы региональной экономики проблемы из-за коронавирусных ограничений, они напрямую отразились на стабильности предприятий. В связи с этим, банк принимал много решений о реструктуризации займов для организаций, попавших в сложное положение по независящим от них причинам. Наиболее активно программой реструктуризации от Сбера предприниматели пользовались в первую волну коронавируса.

Как сообщила директор управления продаж малому бизнесу Байкальского банка ПАО Сбербанк Эвелина Жаргалова, собственную программу реструктуризации банк запустил ещё 25 марта 2020 года:

– В отличие от государственных мер по поддержке конкретных отраслей экономики, внутрибанковская программа реструктуризации была и остается доступна всем заёмщикам, которые испытали трудности с обслуживанием кредитов, независимо от отрасли. В целом по Байкальскому банку за первую волну мы провели почти 2,8 тысяч реструктуризаций клиентам малого и микро бизнеса на сумму более 4 миллиардов рублей.

Ещё перед тем, как байкальские регионы «накрыла» вторая волна коронавируса, заставившая многих отказаться от посещения мест массового скопления людей, банк снова сработал на опережение. В конце сентября Сбер предложил новую программу реструктуризации. Она была доступна компаниям, уже обращавшимся за изменениями условий погашения займа, но не успевшим восстановиться. Условия этой программы более чем гибкие: отсрочка до девяти месяцев по основному долгу и до трёх месяцев по процентам, а также пролонгация договора на срок не более 11 месяцев. По этой программе Байкальский банк Сбербанка провёл уже более полутысячи реструктуризаций для клиентов малого и микро-бизнеса.

В Сбере подчеркивают, что большую роль в сохранении стабилизации сотрудничества с региональным бизнесом сыграли цифровые возможности банка, благодаря им работа не останавливалась ни на один день, даже когда в регионах были введены режимы самоизоляции. Значительная часть вопросов решается сейчас с помощью дистанционных сервисов, при помощи технологий искусственного интеллекта клиентам из категории пострадавших отраслей, а также тем, у кого фиксировалось падение выручки, автоматически были доступны предодобренные решения по реструктуризации.

В целом, отметил председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, сегодня благодаря именно цифровым сервисам и искусственному интеллекту более 25% кредитов малому бизнесу в регионах одобряются в течение трёх минут, а длительность осуществления рублёвых В2В-расчётов в платёжной системе Сбера сокращена до одной секунды. Всего за семь минут можно сейчас получить и финансирование предприятия на оборотные цели. Это тоже предодобренное решение, которым предприниматели территорий присутствия Байкальского банка могут воспользоваться дистанционно, через личный кабинет на платформе «Сбербанк-Бизнес-Онлайн». В четвёртом квартале 2020 года таким образом были рассмотрены около 40% заявок, а общая сумма выданных кредитов за весь год превысила более 4 миллиардов рублей.

– Почти 100% наших финансовых продуктов уже переведены в цифровой формат, более 40 небанковских сервисов для ведения бизнеса теперь доступны для бизнес-клиентов. Около 250 тысяч самозанятых граждан зарегистрировали свой бизнес через платформу «Своё дело». Сбер является сегодня не только банком, а партнёром, заинтересованным в кратном росте и развитии бизнеса своих клиентов. И это подтверждают более 80% опрошенных крупнейших клиентов, они готовы рассматривать именно Сбер в качестве партнёра для дальнейшей цифровизации своего бизнеса, – прокомментировал глава байкальского подразделения финансовой организации.

По инф. Телеинформа

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