Под брендом «Байкал» предлагают объединить туристский потенциал Бурятии и Приангарья

В Бурятии разработали дорожную карту по повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности туристического кластера республики. Она предполагает объединение туристского потенциала Бурятии и Иркутской области под брендом «Байкал». Об этом сообщает пресс-служба правительства республика.
Дорожная карта включает 74 приоритетные инициативы со сроком реализации в течение 2021-2026 годов. В их числе 12 туристических продуктов: «Энергия Байкала», «Путь к Байкалу», «От Байкала до Саян», «Лед Байкала», «Музыка Бурятии», «Наедине с Байкалом», «Музыка Бурятии: сельский туризм», «Искусство Бурятии», «Сплотись на Байкале», «Зарядись на Байкале», «Древние миры Байкала», «Спортивный Байкал».
Выделены туристические зоны, которые наиболее привлекательны для туристов. К ним относятся Тункинская долина и коридор Байкал-Хубсугул, Улан-Удэ, ОЭЗ «Байкальская гавань», Горячинск, Максимиха и Святой Нос, а также Северный и Южный Байкал, включая гору Мамай.
В рамках разработки стратегии проведен интегральный анализ ресурсного потенциала, который получил наивысшую оценку, а также проанализированы регуляторная среда, административный климат, инфраструктурная составляющая, человеческие ресурсы, продукт и продвижение, среда для безопасности и здоровья. Произведена оценка ключевых показателей на перспективный период, поставлены задачи, которые в конечном итоге нацелены на увеличение трафика, среднего чека и времени пребывания туристов в Бурятии.
В рамках реализации дорожной карты правительство республики совместно со Сбербанком России и правительством Иркутской области планирует проведение «Road show» туристского потенциала Бурятии и Иркутской области под объединенным брендом «Байкал» с конкретными предложениями для потенциальных инвесторов и презентацией мер государственной поддержки проектов. В декабре будет проводиться стартовое мероприятие, более развернутое «Road show» состоится уже в первом квартале 2021 года.
На основе дорожной карты, а также с учетом паспорта Национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», будет сформирован план мероприятий по реализации Стратегии развития внутреннего и въездного туризма в республике Бурятия на период до 2035 года.
По инф. Телеинформа
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