Почти все клиенты Сбера, взявшие госкредиты под зарплаты, смогут не возвращать долг или возвращать только половину

Почти все клиенты Сбера, которые воспользовались льготной программой кредитования под 2%, выполнили её условия, и, если до апреля сохранят численность на прежнем уровне, их кредиты будут полностью погашены за счет государства. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Напомним, весной 2020 года государство приняло ряд программ для поддержки отраслей экономики, пострадавших из-за пандемии коронавируса. Одна из них – льготный кредит под 2%, который предоставлялся с 1 июня по 1 ноября 2020 года. Госденьги можно потратить на развитие и поддержание бизнеса, в том числе, на выплату зарплаты работникам. Если заёмщик выполнил условия договора по сохранению занятости, то кредит можно не возвращать совсем или вернуть только половину.

– 30 ноября участники льготной программы кредитования должны были показать, что численность сотрудников в их компаниях снизилась не более чем на 20%. При этом условии они переходят на период наблюдения и получают возможность полного погашения суммы кредита и процентов за счет государства. Рад отметить, что более 98% наших клиентов из крупного и среднего бизнеса, а также более 96% из малого и микробизнеса выполнили условия программы и получили право на полное погашение кредита. Эти цифры лучше наших ожиданий. Мы прогнозировали, что они составят 85% в малом и микро сегменте и 95% в крупном и среднем. Теперь с уверенностью можно сказать, что программа поддержки бизнеса сработала на «отлично». И мы рады, что Сбер смог еще раз подтвердить статус надёжного партнёра и для бизнеса, и для государства, – прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Всего по программе льготного кредитования под 2% в Сбербанке заключено более 150 тысяч договоров на сумму более 240 млрд рублей.

По инф. Телеинформа

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