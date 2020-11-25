Почти на 2 трлн рублей одобрил Сбербанк по сделкам проектного финансирования с эскроу

Отраслевая онлайн-конференция по девелопменту жилья «Время изменений: рынок недвижимости – взгляд в будущее» состоялась на ресурсе для крупного бизнеса СБЕР Про Медиа. Участники мероприятия обсудили ситуацию на рынке, меры поддержки, новые тренды и технологии, меняющие отрасль, сообщает пресс-служба Сбербанка.

– На конференции «Время изменений» мы регулярно обсуждаем вопросы развития такой важной для всей экономики страны отрасли, как девелопмент жилья. Как мы видим, реформа отрасли прошла успешно, и Сбер принимал в ней активное участие. С начала перехода отрасли на новую модель в Сбербанке принято почти 1,5 тысячи положительных решений по сделкам проектного финансирования с эскроу на сумму 1,9 трлн рублей. Наша доля по количеству договоров проектного финансирования с эскроу сегодня составляет свыше 60%. Кредитный портфель девелоперов жилья в банке вырос за прошлый год почти вдвое, с начала 2020 года – более чем на 70%, и превысил 760 млрд рублей. Мы открыли более 160 тысяч счетов эскроу для физлиц на общую сумму около 0,5 трлн рублей, – сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Подобные дискуссии на ресурсе СБЕР Про Медиа проходят регулярно с конца апреля 2020 года. В ходе онлайн-встреч топ-менеджеры Сбера, дочерних компаний его экосистемы, партнеров и клиентов банка рассказывают о стратегиях и трендах, делятся опытом перестройки бизнес-процессов и обсуждают развитие различных отраслей. Ознакомиться с материалами предыдущих дискуссий можно на СБЕР Про Медиа в разделе Live.

По инф. Телеинформа

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