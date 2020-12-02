Новый сервис Сбера предоставляет информацию о рисках по банковским операциям

Новый консалтинговый сервис «Комплаенс-помощник», предоставляющий клиенту информацию о возможных рисках по банковским операциям в соответствии со 115-ФЗ, предложила бизнесу компания «СберРешения», входящая в экосистему Сбера. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Воспользовавшись сервисом, компания получает комплаенс-отчёт с мониторингом операций и персональными рекомендациями, а также индивидуальную консультацию с менеджером СберРешений.

Комплаенс-отчёт включает в себя:

расширенный анализ бизнеса по 43 критериям, которые в совокупности могут вызвать вопросы подразделения комплаенс банка;

оценку благонадёжности контрагентов;

персональные рекомендации о том, как правильно скорректировать работу в соответствии с нормами 115-ФЗ (транзакции по расчётному счёту анализируются за 12 месяцев).

– Мы понимаем, что предпринимателю зачастую сложно разобраться во всех тонкостях 115-ФЗ и в целом понять, какие действия со стороны бизнеса совершаются неправильно, поэтому мы продолжаем предлагать актуальные решения для клиентов. Новый сервис – это своего рода чек-лист, показывающий все возможные отклонения по счёту, а консультант СберРешений – гид, помогающий разобраться с персональными рекомендациями с учётом специфики бизнеса и выстроить доверительные отношения с банком, – отмети вице-президент, директор дивизиона «Корпоративные клиенты 360» Сбербанка Станислав Карташов.

– «Комплаенс-помощник» – это продолжение курса на рост осведомлённости предпринимателей о 115-ФЗ и рисках получения ограничительных мер. Тем более что в период изменений вопрос безопасности бизнеса выходит на первый план. В два клика (сервис встроен в СберБизнес и не требует дополнительных настроек) клиент получает комплексную оценку деятельности своего предприятия и возможность вовремя обезопасить свой бизнес, – добавила гендиректор СберРешений в России и СНГ Наталья Подвойская.

Подключить сервис можно в приложении СберБизнес в разделе «В помощь бизнесу». Аналитический отчёт будет приходить раз в месяц с сопровождением консультанта.

Ранее Сбербанк запустил сервис «Безопасный бизнес», который помогает корпоративным клиентам мониторить в режиме онлайн риск блокировки, анализируя все финансовые события клиента, рассчитывая и показывая в цветовых индикаторах ключевые показатели и допустимые границы в соответствии с рекомендованными значениями Банка России.

СберРешения (ранее ГК «Интеркомп») – основатель практики аутсорсинга бизнес-процессов и лидирующий провайдер в области аутсорсинга и финансового консалтинга в России и СНГ. В СберРешениях обслуживается более 1500 организаций, включая крупнейшие российские и международные компании из всех отраслей экономики. Компания предоставляет услуги в области учёта и отчётности, управления персоналом и изменениями; юридические и налоговые сервисы, консалтинг по повышению операционной эффективности, аутсорсинг бэк-офисных функций, технологические решения, ИТ-консалтинг, а также услуги в области безопасности и непрерывности бизнеса. Является партнёром глобальных лидеров в сфере аутсорсинга. Входит в экосистему Сбера. Сайт компании: sber-solutions.ru.

По инф. Телеинформа

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