Эксперт Сбербанка поделился мнением о перспективах рубля

Главный экономист SberCIB Investment Research Антон Струченевский поделился своим мнением о перспективах рубля.

В видеокомментарии на сайте Сбера Струченевский рассказал о факторах, которые могут поддержать или, напротив, оказать давление на рубль в 2021 году.

– Значение геополитического фактора очень возросло в прошлом году и, судя по всему, останется значительным и в этом году. В итоге мы ожидаем среднегодовой курс рубля на уровне 72 против доллара и на уровне около 90 против евро. Это пониже, чем было в 2019 году, но лучше, чем в конце 2020, – сказал экономист.

По его мнению, с фундаментальной точки зрения рубль выглядит недооцененным. Это говорит о том, что если инфляция находится под контролем, то есть потенциал для укрепления национальной валюты.

– Такой традиционный фактор, как цена на нефть, практически перестал оказывать существенное влияние на обменный курс. Влияние же других факторов в прошлом году значительно выросло. В их числе – ослабление или укрепление доллара против валют развитых и развивающихся стран, разница между инфляцией в России и США, а также «премия за риск». Ее рост наблюдался в 2017 году, и сейчас она тоже высока. На наш взгляд, если бы не эти факторы, рубль мог бы быть сильнее нынешних уровней, – отметил Антон Струченевский.

Также в этом году в Сбербанке ожидают снижения оттока капитала из России – по прогнозам, сумма составит около 34 млрд долларов против почти 50 в 2020 году.

Еще один важный фактор, влияющий на рубль – это выездной туризм. После коллапса 2020 года эксперты Сбербанка ожидают роста во втором полугодии 2021 года. Чем больше будет поездок за рубеж, тем выше станет спрос на иностранную валюту.

По инф. Телеинформа

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