Еаптека стала «Сбер Еаптекой», войдя в экосистему Сбера

Компания Еаптека, одна из крупнейших интернет-аптек России, меняет название на «Сбер Еаптека» и становится частью экосистемы Сбера. Предложения компании теперь представлены в подписке СберПрайм и участвуют в акции Зеленый день. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Процесс ребрендинга «Сбер Еаптеки» займет полгода. Изменения логотипа и фирменного стиля в первую очередь коснутся сайта и приложения компании: новый логотип клиенты смогут увидеть уже 11 ноября 2020 года. Полный ребрендинг, включая оформление вывесок и точек продаж, будет завершен в первом квартале 2021 года.

Одновременно будет проходить интеграция «Сбер Еаптеки» в экосистему Сбера. Компания уже представлена в базовой подписке «СберПрайм», предоставляющей скидки на сервисы экосистемы. С 11 ноября для клиентов «Сбер Еаптеки», которые являются подписчиками «СберПрайма», работает бесплатная доставка при заказе на сумму от 500 рублей. На первом этапе – в Москве, Санкт-Петербурге и Твери. Со временем услуга распространится на другие города России, в которых есть доставка из «Сбер Еаптеки». Чтобы получить доступ к услуге, клиенту необходимо приобрести подписку СберПрайм и зарегистрироваться в «Сбер Еаптеке» с помощью Сбер ID.

«Сбер Еаптека» также участвует в Зеленом дне от Сбера, который пройдет 11–12 ноября для частных клиентов и 11–17 ноября – для корпоративных. В рамках Зеленого дня действуют уникальные скидки и предложения от компаний экосистемы Сбера и ее партнеров. «Сбер Еаптека» предоставляет клиентам скидку 1000 рублей на первую покупку. Скидка по промокоду «Зеленый» действует с 11 по 30 ноября при заказе на сумму от 3999 рублей. Акция проходит в 18 городах. Это Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Владимир, Тула, Нижний Новгород, Курск, Ярославль, Липецк, Воронеж, Иваново, Белгород, Обнинск, Калуга, Кострома, Орел, Рязань, Уфа. В Москве, Санкт-Петербурге и Твери работает онлайн-оплата.

– Сотрудничество с таким технологическим гигантом, как Сбер, дает нам новые возможности для развития компании – и, соответственно, дальнейшего повышения качества сервиса. Подключение к СберПрайму и участие в Зеленом дне – только первые шаги, но уже благодаря им подписчики программы и новые клиенты смогут оценить скорость и удобство доставки из «Сбер Еаптеки». В будущем мы планируем вывести услуги «Сбер Еаптеки» за рамки доставки и превратить компанию в мощный сервис заботы о здоровье: с медицинскими консультациями и персонализированным подбором лекарств, – сказал генеральный директор компании «Сбер Еаптека» Антон Буздалин.

Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» объявили о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в ее развитие в октябре 2020 года. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция компании в экосистему Сбера (в частности, в СберЗдоровье, СберЛогистику и СберПрайм), также возможны синергии с другими сервисами экосистемы Сбера.

По инф. Телеинформа

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