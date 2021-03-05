Чистая прибыль Сбера за прошлый год - 760,3 млрд рублей

Сбербанк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 2020 года и по состоянию на 31 декабря 2020 года, содержащую аудиторское заключение компании АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» о результатах независимой аудиторской проверки.

Президент, председатель правления банка Герман Греф заявил:

«Год назад мы едва ли могли себе представить, на какие вызовы нам придется ответить в 2020 году: пандемия, обвал нефтяных котировок, приостановка деятельности отдельных сегментов экономики. В рамках совместной работы с Правительством и бизнесом мы стали важным участником общей борьбы с последствиями пандемии: мы в кратчайшие сроки организовали антикризисные штабы, максимально быстро начали оказывать масштабную поддержку населению и бизнесу. За год мы выдали клиентам 17,7 трлн руб. кредитов в рамках собственных и государственных программ. Мы предложили программы реструктуризаций и финансирования, что помогло нашим клиентам пройти наиболее тяжелые периоды кризиса.

Сбер смог быстро восстановить бизнес сразу после снятия ограничений, а также запустил масштабную программы оптимизации расходов. Это позволило нам достичь рентабельности капитала на уровне 16%.

Важнейшей вехой 2020 года стало объединение наших финансовых и нефинансовых продуктов и сервисов под единым узнаваемым брендом – Сбер и разработка новой Стратегии развития до 2023 года, нацеленной на построение интегрированной экосистемы вокруг клиента».

Ключевые финансовые и операционные показатели Сбера за 2020 год:

• Чистая прибыль Группы составила 760,3 млрд руб. (-10,0% г/г);

• Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,36 руб. (-10,9% г/г);

• Рентабельность капитала1 составила 16,1%, рентабельность активов2 2,3%;

• Кредиты Группы3 на конец 2020 года превысили 25 трлн руб., увеличившись на 15,0% за год. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18% до 9,3 трлн руб., а корпоративный кредитный портфель увеличился до 15,7 трлн руб., рост без учета валютной переоценки4 составил 9,3%.

• Средства физических лиц выросли на 17,1% (+11,8% без учета валютной переоценки4) и составили 16,6 трлн руб. Средства корпоративных клиентов выросли почти на 24% (+8,7% без учета валютной переоценки4) до 9,1 трлн руб.

• Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек;

• Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 7,7 млн человек до 32,4 млн;

• Количество активных корпоративных клиентов выросло почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн. Количество ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,3 млн пользователей.

• На конец 2020 года уже более 16 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 95 сервисам экосистемы Сбера и партнеров.

• В 2020 году мы начали системную ESG-трансформацию. Мы впервые представили инвесторам ESG-стратегию, закрепили приверженность стандартам ESG и устойчивого развития в Кодексе корпоративного управления, а также создали ESG-комитет.

• В отчетности за 2020 год Сбер впервые раскрывает информацию на базе бизнес-сегментов, что дает более полное и детальное представление о деятельности Группы, продуктовой структуре и финансовых результатах бизнес-сегментов.

Ключевые финансовые показатели Группы Сбербанк за 4 квартал 2020 года:

• Чистая прибыль Группы составила 201,7 млрд руб., снизившись на 4,9% по сравнению с 4 кварталом 2019 года; прибыль на одну акцию составила 9,15 руб.;

• Рентабельность капитала1 составила 16,6%, рентабельность активов2 2,2%;

• Кредиты Группы3 увеличились на 1,9% за квартал, превысив 25 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 4,8% до 9,3 трлн. руб., корпоративный кредитный портфель вырос на 0,2% до 15,7 трлн. руб., при этом рост без учета валютной переоценки4 составил 3,5%.

• Качество кредитного портфеля улучшилось: доля кредитов 3 стадии, включая изначально обесцененные, составила 6,6%, показав снижение на 33 бп по сравнению с 3 кварталом 2020 года.

По инф. Телеинформа

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