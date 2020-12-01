Байкальский банк Сбербанк проведёт 5 декабря традиционную ярмарку недвижимости

В Иркутске 5 декабря состоится традиционная ярмарка недвижимости. Около 20 компаний-застройщиков представят жителям Иркутской области актуальные предложения по новостройкам региона.

Отличием выставки «Зимняя коллекция недвижимости от партнеров Сбербанка-2020» станет онлайн-формат мероприятия, сообщает пресс-служба банка.

– Интерес к теме приобретения недвижимости в Иркутской области традиционно высок, наши ярмарки всегда собирают огромное количество посетителей. Именно поэтому мы решили не изменять своим традициям и, не смотря на ограничительные меры по проведению массовых мероприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, выставка все же состоится - благодаря современным онлайн-технологиям. Не выходя из дома или рабочего офиса, жители региона смогут получить информацию обо всех новинках рынка недвижимости, – говорит директор направления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Байкальского банка Сбербанка Татьяна Чувайлова.

Посетив ярмарку недвижимости с помощью платформы ZOOM, жители Иркутской области 5 декабря в период с 11.00 до 15.00 (ирк. время) смогут:

• увидеть презентацию объектов недвижимости от ведущих застройщиков региона;

• подобрать и забронировать у застройщика желаемую квартиру;

• получить консультацию специалистов Сбербанка по действующим кредитным программам;

• оформить заявку на ипотеку в дистанционном формате.

Для участия в онлайн-выставке необходимо совершить ряд технических шагов:

1. Установить на компьютере или смартфоне приложение ZOOM (приложение бесплатное и доступно в AppStore или в Google Play);

2. 05.12.20 запустить ZOOM приложение и подключиться к конференции по ссылке.

По инф. Телеинформа

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