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Выписку по счёту теперь можно заказать и получить в Сбербанк Онлайн
По инф. Телеинформа   
02 Декабря 2020 г.
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Новый сервис доступен пользователям раздела «Выписки и справки» в мобильном приложении «СберБанк Онлайн». Клиент может сформировать индивидуальную выписку по операциям дебетовой и кредитной карт, используя фильтры данных. Сервис доступен пользователям iOS и Android. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

Конструктор позволяет найти операции зачисления/списания по конкретной карте, перевода денежных средств конкретному человеку. В дальнейшем инструмент будет дополнен новыми фильтрами и данными.

Всего с начала 2020 года клиенты Сбера запросили в банке 81 млн справок, из них 46 млн – в СберБанк Онлайн (57%). Популярность сервиса росла на протяжении года, так как он позволяет получить необходимый документ удалённо, без посещения офиса банка.

– Мы продолжаем активно развивать наши digital-сервисы, расширяя спектр доступных банковских операций, которые можно совершать онлайн. Благодаря удобным и понятным инструментам наши клиенты могут получать необходимые сервисы и услуги 24х7 без необходимости визита в офис банка, – отметила директор дивизиона «Забота о клиентах» Сбербанка Елена Левина.

По инф. Телеинформа

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