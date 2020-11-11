В Зелёный день потребительские кредиты можно оформить со сниженной ставкой

Возможность снизить ставку на 2 процентных пункта получат все заёмщики, которые оформят в Зеленый день, 11 и 12 ноября, заявку на потребительский кредит на сумму от 300 тыс. рублей и в течение полугода будут вносить платежи по графику: без просрочек и досрочного погашения. Процентная ставка снизится автоматически через 6 месяцев. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Минимальная ставка после снижения – 9,9% и является рекордно низкой в истории Сбера.
Также в рамках Зеленого дня будут снижены ставки на рефинансирование кредитов. Минимальная ставка 10,9% будет фиксированной и доступна на суммы от 1 млн рулей.
Зелёный день проходит в этом году в третий раз. Уникальные предложения подготовили все компании экосистемы Сбера.
Также в Зелёный день выгодные предложения делают более 170 федеральных и региональных компаний и брендов из разных областей торговли и сферы услуг.
Подробности акции и все акционные предложения – на сайте.
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