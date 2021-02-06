В Приангарье расширен список территорий, включённых в программу «Сельская ипотека»

В Иркутской области расширен список территорий, включенных в реализацию госпрограммы кредитования «Сельская ипотека». В Байкальском банке Сбербанка идет работа с оформлением льготных займов на покупку недвижимости в городах Вихоревка, Бодайбо, Киренск, Железногорск-Илимский, Алмазай, Свирск, Байкальск, Слюдянка, Бирюсинск, а также в населенных пунктах, относящихся к «сельской агломерации».
Как сообщает пресс-служба банка, решением правительства Иркутской области №1163-рп от 29 декабря 2020 года география территорий действия программы «Сельская ипотека» существенно расширена, в новый список попали и девять городов Иркутской области с населением менее 30 тысяч человек. Участники программы могут приобрести жилье с помощью льготного кредита по ставке 2,7%.
– Программа «Сельская ипотека» пользуется большим спросом среди жителей Иркутской области и то, что ее границы теперь расширены - для региона большой плюс. Сниженная ставка 2,7% - это отличная возможность для жителей области, северных территорий приобрести собственное жилье или улучшить условия проживания с максимальной для них выгодой. Но, стоит помнить: лимиты на этот продукт у банков весьма ограничены, если есть решение оформить займ, рекомендую заняться этим вопросом оперативно. Сейчас самое время подать заявку на «Сельскую ипотеку», – рассказала заместитель управляющего иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.
По условиям госпрограммы «Сельская ипотека», жители регионов РФ могут приобрести на средства оформленного льготного кредита готовое или строящееся жилье (квартиру, дом с земельным участком, таунхаус) на территории сельских агломераций.
Максимальная сумма ипотечного кредита может составлять до 3 миллионов рублей, срок кредитования – до 25 лет. Минимальный размер первоначального взноса для получения ипотечного кредита составляет 15% от стоимости приобретаемого жилья.
Воспользоваться «Сельской ипотекой» могут все категории заемщиков. Исключение составляют только самозанятые граждане. Главным условием программы является приобретение объекта недвижимости на сельской территории.
Получить льготную ипотеку по сниженной ставке можно до 31 декабря 2022 года, оформить заявку на «Сельскую ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru.
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