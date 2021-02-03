Услугу «Перенос платежа» Сбербанк предлагает заёмщикам с хорошей историей

Сбербанк предложил клиентам новую услугу «Перенос платежа». Теперь заемщики смогут при необходимости перенести очередной ежемесячный платеж по потребительскому кредиту на следующий месяц без вреда для кредитной истории.
Как сообщает пресс-служба Сбера, сумма платежа при этом не изменится – увеличится лишь срок кредита.
Сервис станет доступен клиентам банка, которые будут оплачивать кредит без просрочек и реструктуризаций и внесут не менее шести регулярных платежей. Еще через полгода можно будет снова перенести платеж. Количество переносов неограниченное – главное, чтобы между ними было не менее шести платежей по графику.
Воспользоваться услугой сможет любой заемщик, взявший кредит после 27 января 2021 года по следующим кредитным продуктам: «Кредит на любые цели» (потребительский кредит), «Рефинансирование кредитов» и онлайн-покупки в кредит от «Покупай со Сбером». Перенести платеж можно будет в СберБанк Онлайн.
– Перенос платежа позволит клиентам гибко и комфортно использовать свои денежные средства, при необходимости перераспределяя освободившуюся сумму по своему усмотрению. Например, каждый месяц вы выплачиваете кредит без просрочек, в текущем месяце запланировали поездку на море и хотели бы отложенные на оплату кредита средства потратить на отдых. Все, что вам нужно, это оформить в СберБанк Онлайн услугу «Перенос платежа». И следующий платеж по кредиту нужно будет внести только через месяц. При этом кредитная история останется положительной, поскольку просрочки не возникнет. Так что теперь заемщик сможет выбрать, заплатить ему очередной взнос или осуществить задуманное, – говорит директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.
По инф. Телеинформа
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