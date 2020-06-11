Сбербанк сообщает, что с 10 июня участники программы лояльности «Спасибо от Сбербанка» смогут подключить несколько новых категорий товаров и получать в них повышенные бонусы за покупки.

По информации пресс-службы финансового учреждения, программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» вводит ряд новых возможностей для своих клиентов. Им станут доступны новые категории товаров, подключив которые, они смогут получать повышенные бонусы за покупки. А также несколько обновленных категорий, которые теперь предложат клиентам более широкий ассортимент по выбору товаров и магазинов-партнеров.

Категорию «Каршеринг» можно будет подключить бесплатно и получать 3% бонусами за оплату краткосрочной аренды автомобилей.

«Обучение онлайн» подключается также бесплатно, а клиенты за покупку онлайн-курсов, вебинаров и других образовательных онлайн-услуг, получат 10% бонусами «Спасибо».

«Спорт и Фитнес» – подключается за 300 бонусов и позволит получать 3% бонусами за покупки в спортивных магазинах и фитнес-клубах. Эта категория расширяет возможности предыдущего аналога, где было только начисление бонусов за покупку спортивных товаров.

В категории «Товары для дома» – участники получат 1,5% бонусами за покупки в хозяйственных, строительных, мебельных и садовых магазинах. Подключение категории доступно за 300 бонусов «Спасибо».

Категория «Здоровье» заменит собой «Аптеки» и расширит диапазон магазинов-партнеров. Клиенты смогут получать 5% бонусов за оплату услуг в медицинских центрах, аптеках и салонах оптики. Подключить категорию можно за 500 бонусов.

– Программа растет не только в количестве клиентов, что, безусловно, очень нас радует. Но и мы стараемся сделать наше предложение еще более актуальным и востребованным для участников. Новые изменения – целиком и полностью про это. Анализируя обратную связь и самые частые пожелания по тем продуктам, которых не хватало клиентам, были приняты меры по добавлению их в категории товаров, – говорит генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.

По инф. Телеинформа

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