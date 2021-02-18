«Счастливая покупка»: в сети «Перекрёсток» с операций по картам Visa Сбербанка можно вернуть до 100% суммы

«СберСпасибо» сообщает о старте промоакции «Счастливая покупка» совместно с международной платежной системой Visa и сетью магазинов «Перекрёсток», которая будет проходить в течение месяца с 17 февраля по 19 марта, передает пресс-служба Сбербанка.

Для того, чтобы стать участником акции, клиенту необходимо быть зарегистрированным в программе лояльности «СберСпасибо» и оплачивать картой Visa СберБанка покупки на сумму больше 2500 рублей в сети магазинов «Перекрёсток» в период проведения акции. После совершения покупки участник получит возможность вернуть до 100% суммы чека на бонусный счет.

– Счастливые покупки – это уже давно не лайфхак для наших клиентов, а привычные реалии. Но на этот раз акция супер уникальная – в ней нет никаких специальных условий и правил, кроме того, что сумма в чеке должна превышать 2500 рублей. Просто совершайте привычные покупки и получайте до 100% бонусами от потраченной суммы, – отметил директор дивизиона «Лояльность» Сбербанка, генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.

– Проведение «Счастливой покупки» совместно со Сбербанком стало ежегодной традицией. Становясь участником этой акции, клиенты «Перекрёстка» могут получить возврат до 100% от стоимости покупки бонусами СберСпасибо. Чем больше покупок вы совершаете в период акции, тем выше вероятность того, что именно ваш чек станет счастливым, – добавила директор по маркетингу торговой сети «Перекрёсток» Татьяна Степанова.

По инф. Телеинформа

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