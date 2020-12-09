СберСпасибо запускает акцию «Снежный шар» с возможностью получить миллион бонусов

Программа лояльности «СберСпасибо» и платёжная система Mastercard сделали своим клиентам новогодний подарок – геймификацию с возможностью получить миллион бонусов. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.

Все держатели Mastercard, участвующие в программе лояльности «СберСпасибо», смогут до 15 января 2021 года присоединиться к акции «Снежный шар». Для этого нужно зарегистрироваться в соответствующем разделе на сайте или в мобильном приложении программы.

После регистрации, выполняя простые задания с картой Mastercard, участники получат игровые ходы и призы за каждый ход. Чем больше ходов будет сделано, тем выше шанс получить главный приз.

В «Снежном шаре» спрятаны следующие призы:

дополнительные бонусы;

повышенные бонусы в разных категориях покупок;

главный приз – 1 000 000 бонусов.

– Декабрьская предпраздничная суета всегда полна добрых надежд и сюрпризов. Поэтому мы совместно с Mastercard запустили новогоднюю акцию, где по традиции будет много подарков. Ищите их не под ёлкой, а в «Снежном шаре», – говорит генеральный директор программы «СберСпасибо» Андрей Писарев.

– Подготовка к зимним праздникам – это время, когда хочется порадовать своих близких и тех, кто для нас важен. Для держателей наших карт мы вместе со «СберСпасибо» создали акцию, которая сделает процесс оплаты покупок в этот период не только выгодным, но и увлекательным, – отмечает директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России Светлана Волошенко.

По инф. Телеинформа

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