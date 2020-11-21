СберИндекс: в период пандемии родители стали тратить больше денег на гаджеты

В период пандемии специфика структуры трат семей с детьми стала ярче, сообщили аналитики СберИндекса. Новое исследование проекта, посвящённое особенностям расходов родителей в марте-октябре 2020 года, будет представлено на 11 Конгрессе индустрии детских товаров, который проходит 18-20 ноября. Организаторами мероприятия являются Минпромторг России и Ассоциация предприятий индустрии детских товаров при поддержке правительства РФ. Об этом сообщает пресс-служба Сбера.

– Специально к конгрессу мы приурочили наше новое исследование Лаборатории СберИндекс о покупательной способности родителей в период пандемии коронавируса. Пожалуй, главный вывод – на фоне сокращения общих трат на 6,8% с марта по октябрь 2020 года родительские расходы практически не изменились, а по некоторым направлениям даже выросли относительно прошлого года. Мы видим, что в период пандемии родители стали тратить больше на гаджеты (+47,5% г/г в категории «Компьютеры и ПО», +14,6% г/г – в категории «Универсальные магазины», +14,6% г/г – в категории «Бытовая техника и электроника»). Средние расходы на развлечения (+13,5% г/г) и игрушки (+11% г/г) выросли сильнее, чем у клиентов без детей. Заметно меньше, чем в целом по стране, просели типичные траты на спорт. Вероятно, даже в период пандемии родители старались предоставить детям возможность продолжать заниматься спортом, – отметила директор дивизиона «Особенные решения» Сбербанка Александра Алтухова.

Как показало исследование СберИндекса, государственные выплаты в июне-августе 2020 г. способствовали росту трат семей с детьми (+5,9% г/г). Этот прирост был сформирован за счёт расходов в категориях «Компьютеры и ПО», «Универсальные магазины» и «Бытовая техника и электроника».

Основной эффект на потребительское поведение, полагают аналитики, оказало общее изменение привычек людей за время пандемии, в том числе в традиционных подарочных категориях для детей – игрушки (для маленьких) и гаджеты (для детей постарше). Эффект COVID здесь заключается в необходимости «вооружить» своих чад гаджетами, которые далее будут необходимы для всех типов удалённой коммуникации, в первую очередь учёбы.

Повышенные траты родителей не были связаны с ростом кредитной нагрузки. Эта группа клиентов в принципе занимает более активно, однако аномальных всплесков в объёме заимствований не наблюдается. По данным аналитиков СберИндекса, в 2020 году соотношение среднего объёма задолженности на человека в группе родителей с детьми в возрасте 0–5 лет к аналогичному показателю для потребителей без детей оказалось даже несколько ниже, чем в прошлом году, а в группах с детьми старше пяти – чуть выше.

Изменение потребительского поведения клиентов-родителей в целом совпадает с общими трендами. За период март-октябрь 2020 года в среднем на 60% сократились расходы на путешествия (авиа- и ж/д билеты, гостиницы, магазины duty free), существенно упали траты в кафе и ресторанах (-40,4% г/г), а также на спорт (-24,9% г/г) и развлечения (-57,8% г/г). При этом быстрее, чем в целом по стране, увеличился спрос со стороны родителей в сегменте «Бытовая техника и электроника» (+14,6% г/г против +10,6% г/г по России в целом).

Семьи с детьми также не могли отказаться от покупки одежды и обуви. Здесь средние траты для них снизились лишь на 1,4% г/г против -14,1% г/г для прочих клиентов.

Наиболее очевидны изменения в потребительском поведении родителей, дети которых младше трёх лет. Доля трат в категории «Одежда, обувь и аксессуары» выросла на 19%; в категории «Универсальные магазины», куда входят основные интернет-ретейлеры, – на 35%; в то время как у среднестатистического потребителя без детей изменения составили 16% и 11% соответственно. Выделяются и траты родителей на игрушки, доля которых выросла на 8% к прошлому году на фоне снижения аналогичного показателя по прочим покупателям.

– Индустрия для детства зависима от финансового благополучия семьи. На ключевой отраслевой площадке, которую представляет собой Конгресс индустрии детских товаров, мы совместно с институтами развития анализируем траты родителей, соотносим эти данные со стратегиями крупнейших товаропроводящих сетей и цепочек, а также производителей. Так мы вырабатываем совместные решения, которыми будут руководствоваться лидеры отрасли. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров высоко ценит поддержку, оказываемую Сбербанком в сфере аналитики проведения мер государственной поддержки, обучения предпринимателей и других актуальных для отрасли тем, – подчеркнула президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина.

По инф. Телеинформа

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