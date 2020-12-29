Сбербанк завершил в Иркутской области акцию «Счастливый платеж»

Сбербанк на территории Иркутской области и Забайкальского края завершил акцию «Счастливый платеж». Жители этих регионов в период с 5 сентября по 15 ноября 2020 года, оплачивая «коммуналку» на сумму не менее 500 рублей с помощью дистанционных сервисов Сбербанка, становились участниками розыгрыша денежных призов.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, в акции разыгрывали 2 приза на сумму по 40 тысяч рублей, 2 приза – на 12 тысяч и 20 – на сумму по 500 рублей. Для участия потребители коммунальных услуг должны были произвести оплату по счетам ЖКУ (квартплата, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, теплоснабжение, газоснабжение, капитальный ремонт, домашний телефон, кабельное телевидение, интернет) согласно условиям акции «Счастливый платеж» и пройти регистрацию участника, направив смс на номер 9395. В акции приняли участие более 900 человек.
– В период пандемии коронавируса особенно актуальной стала тема безналичных, дистанционных платежей. Используя сервисы Сбербанка – «Автоплатеж» или «Сбербанк Онлайн», потребители коммунальных услуг экономят свое время – им не нужно посещать офисы коммунальных предприятий или банка, не нужно контактировать с денежными купюрами. В настоящее время оба эти фактора остаются важными и мы стремимся максимально предлагать своим клиентам безопасные и комфортные по удобству цифровые решения. Акция «Счастливый платеж» была направлена именно на популяризацию таких возможностей, – говорит начальник управления «Безналичные решения» Иркутского отделения №8586 ПАО Сбербанк Олеся Техова.
Принять участие в Акции «Счастливый платеж» могли держатели банковских карт Сбербанка, ранее для оплаты услуг ЖКХ не пользовавшиеся сервисом «Автоплатеж» и интернет-банком «Сбербанк онлайн» (в течение трех месяцев до начала акции). Победители были определены среди зарегистрировавшихся участников акции методом случайного выбора в трех номинациях. Вручение призов состоялось в декабре 2020 года.
Победителем акции на территории Иркутской области и обладательницей главного денежного приза в размере 40 тысяч рублей стала жительница Иркутска Маргарита Кравченко. Она является клиенткой Сбербанка более 15 лет, в розыгрыше акции «Счастливый платеж» приняла участие по предложению работников банка, когда меняла пластиковую банковскую карту:
– Перешла на дистанционные сервисы по оплате коммунальных услуг, зарегистрировалась в акции и забыла как-то об этом. А в декабре неожиданно раздался телефонный звонок, мне сообщили о выигрыше. Сначала даже не поверила, но оказалось, что правда. Платеж действительно получился счастливым для нашей семьи, выигрыш мы потратили на оплату отдыха на любимой турбазе. Теперь все платежи делаю только через Сбербанк Онлайн.
Подробная информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения, информацией об ограничениях – по ссылке.
По инф. Телеинформа
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