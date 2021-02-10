Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредиов на апартаментов

Сбербанк запустил рефинансирование ипотечных кредитов на покупку апартаментов, выданных другими банками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых – как на готовые, так и на строящиеся апартаменты от аккредитованного застройщика.

– Клиенты могут объединить ипотеку и кредиты других банков и платить по сниженной ставке. Вместе с ипотечным кредитом в Сбербанке можно рефинансировать потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также получить до одного миллиона рублей на любые цели, – сказал президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.

Для рефинансирования ипотеки клиентам не потребуется предоставлять справки об остатке задолженности в другом банке. Достаточно подать заявку на рефинансирование онлайн на DomClick.ru, получить решение в течение двух дней и всего один раз приехать в банк для подписания документов.

По инф. Телеинформа

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