Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека» под 2,7% годовых

Сбербанк возобновил прием заявок по программе «Сельская ипотека». Ставка в рамках программы составляет 3% годовых, а при регистрации сделки в электронном виде снижается до 2,7% годовых.

Как сообщает пресс-служба банка, по программе можно приобрести жилье, расположенное на сельских территориях России:

на вторичном рынке – у физического или юридического лица по договору купли-продажи;

на первичном рынке – только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.

Участвуют сельские территории всех субъектов РФ, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Максимальная сумма кредита для Ленинградской области, Ямало-Ненецкого автономного округа и Дальневосточного федерального округа составляет 5 млн рублей, для остальных регионов России – 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – 25 лет. Первоначальный взнос – от 15% стоимости недвижимости.

– Мы видим огромный спрос на сельскую ипотеку. Когда мы запустили программу в мае этого года, выделенный Минсельхозом для банка годовой лимит в 97 млн рублей был принят за 8 часов. Затем мы возобновили прием заявок в августе – и за 2 дня исчерпали дополнительный лимит. Мы рады снова предложить нашим клиентам эту программу. По предварительной оценке, лимит на новые заявки составит 585 млн рублей и позволит большему числу россиян приобрести жилье по льготной ставке от 2,7% годовых, – говорит вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Николай Васев.

Оформить «Сельскую ипотеку» и найти жилье можно онлайн на DomClick.ru. Подать заявку по льготной программе можно до 31 декабря 2022 года.

По инф. Телеинформа

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