Сбербанк выдал первую «Сельскую ипотеку» для будущего жителя посёлка Маркова

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В Иркутском отделении Байкальского банка Сбербанка выдана первая «Сельская ипотека».
Жилищный кредит со специальной ставкой – на сумму 2 млн 400 тыс рублей - получил житель Иркутска на приобретение квартиры в Иркутском районе, поселке Маркова, сообщает пресс-служба банка. Действующая ставка по «Сельской ипотеке» составляет 3%, клиент воспользовался дополнительной услугой банка – Сервисом электронной регистрации (до 30.06.2020 действует акция – дисконт -0,3п.п. к ставке при оформлении электронной регистрации) и в итоге ему была одобрена ставка 2,7% годовых.
Объектами недвижимости, приобретаемой с помощью «Сельской ипотеки», могут быть квартира, дом с земельным участком или таунхаус. По условиям программы приобретение объекта недвижимости возможно: на вторичном рынке – у физического или юридического лица по договору купли-продажи, на первичном рынке – только у юридического лица по договорам долевого участия и уступки прав требования.
Объект недвижимости должен быть расположен на сельских территориях субъектов РФ. Участвуют в этой программе все сельские территории, кроме Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Максимальная сумма кредита составляет: для Ленинградской области и Дальневосточного федерального округа – 5 млн рублей, для прочих субъектов РФ – 3 млн рублей. Максимальный срок кредита – 25 лет. Первоначальный взнос – минимум 15% от стоимости объекта недвижимости.
У программы есть ряд отличительных особенностей от других ипотечных продуктов, например, заявитель при оформлении сделки должен предоставить в банк оригинал справки из администрации сельского поселения о том, что объект недвижимости соответствует назначению «Жилое»; каждое сельское поселение, где расположен приобретаемый объект, обязательно проверяется на факт присутствия поселения в списке территорий, допустимых для кредитования; каждая заявка на сельскую ипотеку обязательно должна получить одобрение от Минсельхоза региона в течение 20-22 рабочих дней.
– Новый ипотечный продукт создан на основе государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки, и Сбербанк участвует в ее реализации. Программа имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других государственных программ по процессу оформления: необходимость согласования с Минсельхозом каждого клиента для контроля лимита, передача информации на бумажных носителях для отчетности, согласование кредитуемых объектов с местными властями на предмет соответствия критериям. Процесс оформления «сельской ипотеки» непростой, тем ценнее первая сделка, завершенная в Иркутске, – говорит заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка Дарья Ефимова.
Государственная программа РФ «Комплексное развитие сельских территорий» с субсидированием процентной ставки продлится до 31 декабря 2022 года.
По инф. Телеинформа
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