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«Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни
По инф. Телеинформа   
12 Ноября 2020 г.
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Дочерняя компания Сбербанка «Сбербанк страхование жизни» модифицировала программу страхования жизни заёмщиков потребительских кредитов.

Оформляя кредит, клиент теперь может самостоятельно выбрать необходимые ему страховые риски, в том числе защитить себя при недобровольной потере работы, а в будущем – и при снижении оклада, сообщает пресс-служба банка.

Ранее при оформлении потребительского кредита клиент получал предложение застраховать жизнь и здоровье, и только при страховании этих рисков программа предлагала дополнительные опции. Обновлённый продукт позволяет выбрать один, два или три пакета рисков в любой комбинации: 1) защита жизни; 2) защита здоровья (временная нетрудоспособность в результате несчастного случая и болезни, госпитализация в результате несчастного случая, диагностирование критических заболеваний); 3) защита при потере работы (в том числе в случае недобровольной потери работы по соглашению сторон). В общей сложности новая версия предлагает заёмщикам сразу семь программ страхования.

– В начале этого года мы проводили исследование клиентского спроса и выявили заинтересованность клиентов в самостоятельном выборе страховых рисков. При этом самыми популярными рисками, от которых потенциальные заёмщики потребительских кредитов хотели бы застраховаться, стали риски потери работы и снижения оклада. Исходя из итогов исследования, мы модифицировали нашу программу и предложили заёмщикам Сбербанка гибкий страховой продукт – полноценный онлайн-конструктор, по которому клиент сможет самостоятельно выбрать страховые риски исходя из собственных потребностей, при этом по программе необязательно страховать жизнь и здоровье. Клиент самостоятельно выбирает набор опций, и в зависимости от их количества меняется страховой тариф. Сейчас эта программа доступна в веб-версии Сбербанк Онлайн, в дальнейшем мы выведем её и в мобильное приложение. В первом квартале 2021 года мы также добавим к программе риск снижения оклада, – говорит директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.

Плата за страхование зависит от срока и суммы страхования, а также от набора выбранных клиентом рисков: чем больше пакетов рисков, тем меньше тариф на один пакет. Сумма кредита, включая страховую защиту, будет отображаться в СберБанк Онлайн при подаче заявки на кредит. Программа доступна клиентам в возрасте от 18 до 65 лет.

По инф. Телеинформа

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