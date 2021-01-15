Сбербанк: снижены ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Сбербанк снижает ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта. Программа позволяет жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) получить ипотечный кредит по ставке 1,3% годовых. При регистрации сделки в электронном виде ставка составит 1% годовых. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В программе могут принять участие семьи, в которых возраст обоих супругов не превышает 35 лет (включительно), либо граждане не старше 35 лет (включительно), не состоящие в браке и имеющие ребёнка, возраст которого не превышает 19 лет.
Льготный кредит предоставляется на покупку квартиры в новостройке или на строительство дома на территории Дальневосточного федерального округа, а также на вторичное жильё у юридического или физического лица на сельских территориях Дальневосточного федерального округа, Магаданской области и Чукотского автономного округа. Максимальный срок кредита - 20 лет и 2 месяца, сумма кредита - до 6 млн рублей. Первоначальный взнос - от 15% от стоимости недвижимости.
– С момента запуска «Дальневосточной ипотеки» уже более 10 тысяч клиентов приобрели жильё по льготной ставке. Снижение ставок до 1% годовых, упрощённая схема кредитования и возможность оформить ипотеку Сбербанка онлайн позволят ещё большему числу россиян быстрее обзавестись собственным жильём на льготных условиях, – отметил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев.
– Снижение ставки Дальневосточной ипотеки – очень хорошая новость для жителей Бурятии, Якутии, Забайкальского края. Эти регионы входят в зону присутствия и работы Байкальского банка Сбербанка и мы видим, как данная программа изначально пользовалась большим спросом у жителей территорий. Только в 2020 году благодаря ипотеке ДВИ более 4300 семей решили свой жилищный вопрос и сделали это на очень выгодных условиях кредита. Ставка, решение о которой принято Сбербанком сейчас, является рекордно низкой за всю историю ипотечного кредитования в Сбере. Так что, жителям регионов, тем, кто еще не успел воспользоваться программой поддержки, самое время обратить внимание на «Дальневосточную ипотеку», – добавил председатель Байкальского банка Сбербанка Александр Абрамкин.
Получить льготную ипотеку по новой сниженной ставке можно до 31 декабря 2024 года, при этом срок оформления кредита на вторичном рынке на территориях Магаданской области и Чукотского автономного округа – до 31 декабря 2021 года.Оформить «Дальневосточную ипотеку» и записаться на сделку онлайн можно на DomClick.ru.
По инф. Телеинформа
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