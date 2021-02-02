Сбербанк продлил акцию, снижающую ставку по ипотеке при электронной регистрации сделок

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Сбербанк продлил акцию, позволяющую снизить ставку по ипотечному кредиту на 0,3 процентных пункта при использовании сервиса «Электронная регистрация». Ранее срок акции был ограничен до 1 февраля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Приобрести квартиру в ипотеку можно по минимальным ставкам:
- квартира в новостройке – от 0,9% годовых;
- квартира на вторичном рынке – от 7,3% годовых;
- ставка для семей с детьми – от 0,1% годовых;
- ставка по программе «Господдержка-2020» – от 0,1% годовых;
- сельская ипотека – от 2,7% годовых.
Минимальные процентные ставки по ипотеке действуют для зарплатных клиентов Сбербанка при использовании сервиса «Электронная регистрация» и с учётом скидки от застройщика в рамках программы субсидирования при сроке кредитования до 7 лет.
– Уверены, что продление акции позволит ещё большему числу россиян приобрести жильё в ипотеку на выгодных условиях и оформить сделку быстро и безопасно за один визит в банк. Ведь сейчас в электронном виде регистрируется 90% всех сделок с недвижимостью в Сбербанке, – говорит вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васёв.
Сервис «Электронная регистрация» позволяет зарегистрировать сделку с недвижимостью без посещения МФЦ и Росреестра. Выбрать подходящую квартиру, оформить ипотеку по сниженной ставке и записаться на сделку можно онлайн на DomClick.ru.
По инф. Телеинформа
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