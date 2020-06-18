Сбербанк: мили «Аэрофлот Бонус» можно обменять на бонусы «Спасибо»

Программа лояльности «Спасибо от Сбербанка» запускает акцию по обмену миль «Аэрофлот Бонус» на бонусы СПАСИБО. Теперь все участники программ лояльности «Спасибо от Сбербанка» и «Аэрофлот Бонус» смогут обменять накопленные мили «Аэрофлот Бонус» на бонусы СПАСИБО.
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, акция стартует с 15 июня и продлится до 1 февраля 2022 года.
Совершить обмен можно будет в соответствующем разделе сайта Аэрофлота: promomiles.aeroflot.ru/spasibo/. Минимальный порог для операции - 400 миль. При обмене 400 миль участник получит 100 бонусов СПАСИБО, которые будут моментально зачислены ему на счёт.
– Мы надеемся, что предложение будет пользоваться спросом у наших клиентов – активных участников программы «Аэрофлот Бонус». Теперь у них появилась дополнительная возможность выгодного использования своих накоплений в рамках программы лояльности. Обменивая накопленные в путешествиях мили, они смогут использовать полученные бонусы в качестве скидки при покупках и оплате услуг и делать это, в том числе, не выходя из дома. Это станет отличным поводом устроить для себя незапланированный онлайн шоппинг! – заметил генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Жертвам политических репрессий планируют выплачивать пособия на покупку жилья
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий выплату однократного пособия на приобретение или строительство жилья для жертв политических репрессий.
-
Ни один из водоемов Петербурга не подходит для купания. Печально
Петербургское управление Роспотребнадзора проверило состояние водоемов, находящихся на территории города. Ведомство выяснило, что все они непригодны для купания.
-
Первый договор страхования жизни заключил вице-мэр Лондона почти 500 лет назад!
18 июня 1583 года англичанин Ричард Мартин впервые заключил договор о страховании жизни.
-
Медсестре выписали штраф за расстегнутый комбинезон
Василеостровский суд Петербурга признал медсестру Анастасию Муравьеву виновной в нарушении эпидемиологических правил. Сотрудница Госпиталя для ветеранов войн не использовала средства индивидуальной защиты и теперь обязана выплатить за это штраф.
-
Пекин вернулся к жесткому карантину из-за новой волны коронавируса
Власти Пекина ужесточили ограничения в связи с «серьезной» вспышкой коронавируса. Напомним, в китайской столице выявили не менее 49 новых случаев коронавируса, а очагом вспышки вновь стал продуктовый рынок. Из-за этого там ввели военное положение.
-
Павел Табаков благодарен отцу за образование и профессию
24-летний Павел Табаков, сын легендарного советского и российского актёра Олега Павловича Табакова, в интервью рассказал, что не жалеет о выборе актёрской профессии, хотя в детстве его мечты были далеки от сцены.
-
Экс-президента Киргизии Атамбаева могут посадить на 15 лет
Прокуратура Киргизии потребовала признать экс-президента страны Алмазбека Атамбаева виновным по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева и приговорить его к 15 годам лишения свободы. Напомним, в этой среднеазиатской республике бывшего СССР произошла смена власти - что сопровождается "разборками в элитах"...
-
Умер петербургский политик и ученый Ватаньяр Ягья
Заслуженный деятель науки РФ и профессор СПбГУ Ватаньяре Ягья скончался 17 июня в возрасте 81 года.
-
Оружие и одежду возрастом 48 тысяч лет нашли в Шри-Ланке
Ученые выяснили, что костяные наконечники стрел, найденные в пещере Фа-Хиен на юго-западе острова Шри-Ланка, были изготовлены около 48 тысяч лет назад. Таким образом, они оказываются самыми древними свидетельствами использования лука и стрел на охоте, обнаруженными за пределами Африки.
-
ЕСПЧ обязал выплатить 20 тысяч евро жертве домашнего насилия
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить €20 тыс. жертве домашнего насилия Светлане Польшиной. Решение опубликовано на сайте суда.
-
Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей
Спектакль «Алиса» с Фрейндлих завершит акцию БДТ в поддержку врачей. Напомним, что в рамках акции артисты театра читали документальные тексты, которые были написаны медицинскими работниками в эпицентре борьбы с коронавирусом.
-
Петросян о краже денег на похоронах Анатолия Трушкина: «Это какая-то провокация»
На похоронах сатирика Анатолия Трушкина 12 июня произошёл неприятный инцидент: неизвестный мужчина, представившийся помощником Петросяна, украл у одного из участников церемонии полмиллиона рублей! Приоткрыть истину в этом деле взялся сам Евгений Ваганович.
-
Пять сенсационных берестяных грамот нашли в Великом Новгороде
На раскопках в центре Великого Новгорода нашли сенсационные берестяные грамоты.
-
Пенсионеры Белоруссии делятся секретами долголетия: надо смотреть на мир с радостью!
Феномен долголетия уже несколько лет включен в одно из приоритетных исследований белорусских ученых. Так, в Синеокой к началу нынешнего лета зарегистрировано больше 40 тысяч пожилых людей в возрасте от 90 до 99 лет, а 428 человек уже перешагнули столетний рубеж.
-
Сенатор Кутепов предложил отменить выходные на неделе после Нового года.
Сенатор Совета Федерации от «Единой России» Андрей Кутепов предложил отменить выходные на неделе после Нового года.
-
Наташа Барбье: Зрителям интереснее смотреть, как живут звезды
На «Первом канале» стартовала новая программа «На дачу!», съемки которой начались во время уже введенного в стране режима самоизоляции. Одна из ведущих проекта – Наташа Барбье. Эксперт и президент Ассоциации дизайнеров и декораторов интерьера рассказала о нюансах в работе с известными артистами и раскрыла тайну появления в доме самой любимой вещицы.
-
Бунт в Чемодановке: три десятка драчунов отрицают свою вину
В Пензе озвучили обвинительное заключение по делу о массовой драке с цыганами, которая произошла в селе Чемодановка. Напомним, этнический конфликт с участием цыган произошел в июне прошлого года после бытовой драки, которую спровоцировали домогательства к несовершеннолетней. Жители устроили побоище и повредили несколько машин, ранили два десятка человек, один из которых скончался в больнице.
-
Китайцы наведывались в Америку еще в доколумбовые времена
Древний нефритовый меч из США может доказать первенство Китая в открытии Америки.
-
«Освобождение» Юрия Озерова отреставрировали и покажут по Первому каналу
На телевидении впервые после полной цифровой реставрации покажут киноэпопею Юрия Озерова «Освобождение». Показ пройдет с 22 по 24 июня.
-
Принц Чарльз на два месяца потерял обоняние из-за коронавируса
У британского принца Чарльза только сейчас восстановилось обоняние, хотя от коронавирусной инфекции он вылечился в конце марта, пишет издание The Independent.