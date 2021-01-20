Сбер запустил в мобильном приложении страхование автокаско

В маркетплейсе Сбера по автострахованию в дополнение к полисам ОСАГО появилось автокаско. Теперь на площадке представлены предложения по ОСАГО от 12 страховых компаний, а по каско – от трех, включая СберКаско от компании СберСтрахование. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Страховые сервисы для автомобилистов доступны в мобильном приложении СберБанк Онлайн и на сайте банка.
– В августе 2020 года Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении маркетплейс по автострахованию, и полисы ОСАГО в нем уже оформили 20 тысяч автомобилистов. Теперь мы подключили к платформе автокаско: пока доступны предложения от трех компаний, скоро их станет больше. На следующем этапе выведем в маркетплейс сервисные продукты для автомобилистов и полисы ОСАГО нашей дочерней компании СберСтрахование, – сказала старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
В маркетплейсе Сбера можно оформить договоры страхования автокаско без предварительного осмотра машины. В зависимости от компании, в программы включены риски угона, ущерба по вине третьих лиц, страхование от несчастного случая, расширение покрытия по ОСАГО, а также сервисы техпомощи на дороге и эвакуатора. СберСтрахование вывела в маркетплейс программу СберКаско – первый продукт компании по автострахованию для физических лиц.
На маркетплейсе Сбера доступны расчет и сравнение стоимости полисов ОСАГО и автокаско сразу в нескольких страховых компаниях. Здесь также можно узнать свой коэффициент «аварийности», скидку за безаварийную езду по ОСАГО и приобрести полисы. Поскольку авторизация осуществляется по Сбер ID, клиенту доступна предзаполненная форма договора. Готовый полис будет направлен клиенту по электронной почте. Распечатывать его необязательно, но при желании сделать это можно на бумаге.
Маркетплейс по автострахованию находится в разделе «Страхование и защита» мобильного приложения СберБанк Онлайн, в котором представлены все рисковые страховые продукты компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни».
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