Сбер запустил акцию для молодёжи #ИZИДЛЯТЕБЯ

Сбер продолжает кампанию #ИZИСБЕР, цель которой – показать, что управлять своими финансами с помощью карты или приложения банка не выходя из дома – легко. На этот раз клиентам нового поколения предлагается принять участие в квесте #ИZИДЛЯТЕБЯ. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Квест состоит из пяти заданий, которые нужно выполнить до завершения акции 13 декабря 2020 года.

Участникам предстоит:

1) подписаться на канал СберКота в приложении СберБанк Онлайн;

2) отправлять переводы друзьям на любую сумму;

3) оплатить мобильную связь на любую сумму;

4) поставить себе цели и начать копить на них;

5) подключить единую подписку СберПрайм – первый месяц бесплатно – и ловить скидки.

Для выполнения одного задания участнику потребуется не более одной минуты и одного рубля. Каждое задание нужно выполнить минимум один раз.

Самые активные получат 1000 рублей на поездки в такси Ситимобил и промокоды на заказ бургеров в Delivery Club.

Подробности акции – тут: https://www.sberbank.ru/sms/is_aktsiya.

– СберБанк Онлайн – уникальное приложение, где можно копить на свои цели, оплачивать мобильную связь или игры, переводить деньги друзьям и родственникам, а также подключать разные сервисы экосистемы Сбера. В рамках акции мы хотим показать в игровой форме, как удобно решать свои финансовые задачи через приложение, получая за участие подарки, – говорит директор дивизиона «Особенный банк» Сбербанка Александра Алтухова.

Напомним, что ранее в рамках кампании #ИZИСБЕР была запущена молодёжная акция «Иzи Мьюзик» с известным рэпером GONE.Fludd. Её участники могли определить своё поколение – бумер, миллениал или зумер, – угадывая популярные треки по гифкам. В акции приняло участие более 300 тысяч человек, из девяти загаданных треков в среднем пользователи отгадывали 5-6. Попробовать свои силы всё ещё можно на https://easysber.ru/.

СберБанк Онлайн – одно из самых удобных банковских приложений 2020 года по версии UsabilityLab. 63 млн человек уже установили и активно пользуются им. Более 3 млн платежей и переводов в день совершают его пользователи. 93% молодых клиентов банка пользуются мобильным приложением СберБанк Онлайн.

По инф. Телеинформа

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