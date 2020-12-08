Сбер представил новые инструменты для долгосрочных вложений

«Сбер управление активами» вывел в СберБанк Онлайн линейку инвестиционных стратегий «Мой капитал». Они рассчитаны на долгосрочные вложения – от 5 до 20 лет – и предназначены для получения дохода к определённой дате. Минимальный первоначальный взнос в СберБанк Онлайн – всего 50 тысяч рублей, при открытии в отделении – 1 млн рублей. Пополнение – от 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В СберБанк Онлайн можно вложиться в четыре стратегии со сроком инвестирования на 5, 10, 15 и 20 лет. Они инвестируют в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в государственные облигации ОФЗ.

– Длительные сроки инвестирования минимизируют эффект от краткосрочных рыночных колебаний и повышают шансы получить положительный результат. Для долгосрочных инвестиций нужно составить и постоянно управлять портфелем из десятков различных ценных бумаг – для большинства людей это трудная и дорогостоящая задача, решение которой берут на себя профессионалы «Сбер Управление Активами». Стратегии «Мой капитал» – готовое инвестиционное решение, воспользоваться которым наши клиенты теперь могут буквально в один клик. Открыть стратегию онлайн не только проще, но и выгоднее – нет комиссии за вход в 1%. Минимальный первоначальный взнос при оформлении стратегии онлайн – всего 50 тысяч рублей, а в отделении – 1 млн рублей. С новыми стратегиями делать долгосрочные вложения не дороже, чем купить пай ПИФа, а набор ценных бумаг при этом даже больше, – рассказал исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василий Илларионов.

Как это работает

На первоначальном этапе подавляющая часть вложений приходится на акции – для формирования на раннем этапе максимальной прибыли. Со временем доля акций уменьшается в пользу менее рискованных инструментов – облигаций, – чтобы минимизировать риск снижения накопленного капитала. Например, в стратегии «Мой капитал – 2025» прогнозируемая доходность составляет 7,5% годовых, а «Мой капитал – 2040» – уже 8,9% годовых. Управляющие формируют портфель и затем меняют баланс инструментов в нём в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки инвестиционных паёв биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора – оцениваются перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании.

Преимущества новых стратегий

Устойчивость при колебаниях на фондовом рынке, т.к. портфель содержит большое количество различных инструментов.

Не нужно думать о ребалансировке портфеля, управляющие сами корректируют структуру вложений в зависимости от выбранного срока стратегии.

Нет комиссии за «вход» в размере 1% при открытии в СберБанк Онлайн.

Управляющие заинтересованы в том, чтобы клиент получил доход. Комиссия разделена на две части: за управление биржевыми фондами (не более 1% в год) и за успех. При отсутствии дохода у клиента вознаграждение за успех не взимается.

По инф. Телеинформа

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