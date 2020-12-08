Сбер представил новые инструменты для долгосрочных вложений

«Сбер управление активами» вывел в СберБанк Онлайн линейку инвестиционных стратегий «Мой капитал». Они рассчитаны на долгосрочные вложения – от 5 до 20 лет – и предназначены для получения дохода к определённой дате. Минимальный первоначальный взнос в СберБанк Онлайн – всего 50 тысяч рублей, при открытии в отделении – 1 млн рублей. Пополнение – от 25 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.
В СберБанк Онлайн можно вложиться в четыре стратегии со сроком инвестирования на 5, 10, 15 и 20 лет. Они инвестируют в акции и облигации крупнейших российских компаний, а также в государственные облигации ОФЗ.
– Длительные сроки инвестирования минимизируют эффект от краткосрочных рыночных колебаний и повышают шансы получить положительный результат. Для долгосрочных инвестиций нужно составить и постоянно управлять портфелем из десятков различных ценных бумаг – для большинства людей это трудная и дорогостоящая задача, решение которой берут на себя профессионалы «Сбер Управление Активами». Стратегии «Мой капитал» – готовое инвестиционное решение, воспользоваться которым наши клиенты теперь могут буквально в один клик. Открыть стратегию онлайн не только проще, но и выгоднее – нет комиссии за вход в 1%. Минимальный первоначальный взнос при оформлении стратегии онлайн – всего 50 тысяч рублей, а в отделении – 1 млн рублей. С новыми стратегиями делать долгосрочные вложения не дороже, чем купить пай ПИФа, а набор ценных бумаг при этом даже больше, – рассказал исполнительный директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Василий Илларионов.
Как это работает
На первоначальном этапе подавляющая часть вложений приходится на акции – для формирования на раннем этапе максимальной прибыли. Со временем доля акций уменьшается в пользу менее рискованных инструментов – облигаций, – чтобы минимизировать риск снижения накопленного капитала. Например, в стратегии «Мой капитал – 2025» прогнозируемая доходность составляет 7,5% годовых, а «Мой капитал – 2040» – уже 8,9% годовых. Управляющие формируют портфель и затем меняют баланс инструментов в нём в зависимости от срока и ситуации на фондовых рынках. Вложения в акции и облигации осуществляются с помощью покупки инвестиционных паёв биржевых фондов, что снижает влияние человеческого фактора – оцениваются перспективы экономики или фондового рынка в целом, а не отдельной компании.
Преимущества новых стратегий
- Устойчивость при колебаниях на фондовом рынке, т.к. портфель содержит большое количество различных инструментов.
- Не нужно думать о ребалансировке портфеля, управляющие сами корректируют структуру вложений в зависимости от выбранного срока стратегии.
- Нет комиссии за «вход» в размере 1% при открытии в СберБанк Онлайн.
- Управляющие заинтересованы в том, чтобы клиент получил доход. Комиссия разделена на две части: за управление биржевыми фондами (не более 1% в год) и за успех. При отсутствии дохода у клиента вознаграждение за успех не взимается.
По инф. Телеинформа
-
Расскажите об этом своим друзьям!
Загрузка...
-
Массовых мероприятий в российских школах не будет до 2022 года
Роспотребнадзор продлевает на год действия санитарных правил для школ и детских садов, введенных из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.
-
В России может появиться еще одна вакцина от COVID-19 – из Китая
Минздрав России разрешил провести третий международный этап клинического исследования китайской вакцины от коронавируса Ad5-nCov. Об этом сообщает пресс-служба компании «Петровакс», которая является одним из разработчиков препарата.
-
День в истории: 40 лет назад было совершено покушение на Джона Леннона
8 декабря 1980 года Джон Леннон был убит в Нью-Йорке психически неуравновешенным фанатом Марком Чепменом.
-
В Дагестане назвали причину массовой гибели каспийских тюленей
Следы удушья рыболовецкими сетями — «путанками» — обнаружили эксперты, выясняя обстоятельства гибели каспийских тюленей на каспийском побережье Дагестана.
-
Рената Литвинова заболела COVID-19
Актриса и режиссер Рената Литвинова накануне сообщила, что заразилась коронавирусом. Об этом она сама рассказала на своей странице в Инстаграм.
-
Умер актер и режиссер Александр Гордон
Советский, российский режиссер, сценарист и актер, писатель, соратник Андрея Тарковского Александр Гордон, умер в возрасте 88 лет.
-
«Ни морга, ни патологоанатомов»: жители хабаровских сел устали сами возить покойников в краевой центр
Жители Нанайского района, который включает 14 сел, вынуждены возить покойников на судебно-медицинскую экспертизу в краевую столицу — в Хабаровск, а потом забирать их обратно за свой счет.
-
Только 7% россиян не планируют работать после выхода на пенсию
Как собираетесь жить после того, как выйдете на пенсию? Выяснилось, что каждый пятый предпенсионер продолжит работать, а еще 70 — не исключают такого развития событий. И только семь процентов россиян не планируют это делать.
-
ЧП в Астрахани: 30 человек отравились хлором в бассейне из-за его неправильной очистки
В Астрахани бассейн спорткомплекса «Динамо», где 7 декабря утром произошло массовое отравление хлором посетителей, в том числе детей, будет закрыт до конца года.
-
В РПЦ попросили верующих перестать изгонять бесов своими силами
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион призвал верующих не пытаться изгонять бесов своими силами. Таким образом он прокоментировал видео из Волгоградской области, на котором родители «изгоняют бесов» из сына.
-
Лариса Голубкина попала в больницу. Не ковид – перелом!
Актриса Лариса Голубкина оказалась на больничной койке. Сообщается, что артистка обратилась к медикам после того, как получила травму.
-
Главная елка Петербурга едет на Дворцовую площадь
Под Петербургом срубили ель, которая украсит Дворцовую площадь в новогодние праздники. В соцсетях появилось видео с места работ в Хиттолово.
-
В Иркутске школьница упала с моста в Ангару
С Глазовского моста в Иркутске 6 декабря днем упала в реку 13-летняя девочка. К счастью, быстрая реакция свидетелей происшествия предотвратила трагедию - школьницу спасли. До этого она проплыла в ледяной воде по течению целых полкилометра.
-
Детскому омбудсмену понравилась идея сделать садики при вузах
Детский омбудсмен Анна Кузнецова высоко оценила идею председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой создавать при вузах сады и ясли для детей студентов.
-
Семьи жертв крушения SSJ-100 подали иск к производителям самолёта
Родственники жертв крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево в мае 2019 года подали иски в парижский суд к «Аэрофлоту» и семи иностранным производителям деталей самолета. Они считают, что самолет не соответствовал нормам летной годности.
-
Две медсестры спасли коллегу от разъяренного мужа с ножом
В Ессентуках наградили двух медсестер из местного медицинского центра за то, что они спасли свою коллегу, которую пытался убить супруг. Им вручили медали Следственного комитета России «Доблесть и отвага». (О храбрости и самоотверженности женщин порой хочется слагать легенды, и это как раз такой случай. - прим. МГ.)
-
Мэр Новокузнецка плюнул на пол во время телеинтервью
Жителей Новокузнецка, смотревших передачу «Утро с мэром», удивил плевок градоначальника. Единоросс Сергей Кузнецов беседовал с интервьюером о начатой в ноябре реформе общественного транспорта.
-
Юрия Лозу обманули «крымские» аферисты
Музыкант Юрий Лоза несколько месяцев назад стал жертвой интернет-мошенников. Возбуждено уголовное дело.
-
Ялта перейдет на шестичасовой график подачи воды
С 14 декабря население Большой Ялты будет получать воду по графику: по три часа утром и вечером. Об этом на совещании по ситуации с водоснабжением Крыма сообщил министр ЖКХ РК Дмитрий Черняев.
-
Путин подыскал Чубайсу новую должность
Глава российского государства РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Анатолия Чубайса специальным представителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.