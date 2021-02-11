Расходы на свадьбу, по мнению иркутян, составляют в среднем 144 тысячи рублей

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До конца 2021 года 4% жителей Иркутска намерены вступить в брак либо не исключают такой возможности. Это выяснили компании «Сбер Управление Активами» и «Сбер страхование жизни» по результатам соцопроса, проведённого накануне Дня всех влюблённых. Расходы на свадьбу, по мнению жителей Иркутска, составят в среднем 144 тысячи рублей, а лучшим свадебным подарком станут деньги. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Непростой 2020 год не смог кардинально повлиять на матримониальные намерения россиян: в ходе аналогичного прошлогоднего опроса о планах сыграть свадьбу заявили в среднем 5% опрошенных, сейчас – 4,5% россиян. Первое место по количеству свадеб на тысячу жителей занимает Махачкала (8% опрошенных), на втором месте – Нижний Новгород (6%).
Чтобы сыграть свадьбу, россиянам нужно в среднем 188 тысяч рублей. Жители Иркутска оценивают стоимость свадебного торжества в 144 тысячи рублей.
Каждый второй россиянин (52%) считает лучшим свадебным подарком деньги, каждый пятый (23%) – постельное бельё. Остальные респонденты заявили, что подарили бы новобрачным картину, мебель, бытовую технику, свадебное путешествие, ковёр или смартфон. 3% опрошенных готовы подарить молодожёнам квартиру.
По мнению четверти россиян, залогом успешной свадебной церемонии является красивое платье невесты. 24% респондентов уверены, что важнейшие элементы праздника – ресторан, еда и свадебный торт; 7% – музыкальное сопровождение. Остальные участники опроса считают, что успех свадьбы определяют «достойные» обручальные кольца и ведущий (по 6%), большое количество гостей (4%), свадебное путешествие и лимузин (по 2%).
– Большинство участников опроса (72%) уверены, что финансирование свадьбы не вызвало бы у них материальных затруднений: они использовали бы свои текущие накопления и доходы или обратились за помощью к родственникам. В Сбере также разработана большая линейка продуктов и предложений, рассчитанных на организацию важных семейных мероприятий и событий, которые поддерживают клиентов банка в самые важные моменты их жизни, в том числе, связанные с созданием семьи. Так, например, на свадьбу вместе с онлайн-сервисом управления личными финансами «Цели» от Сбера копят около 3 тысяч человек. Надеюсь, что самый популярный подарок на бракосочетание – деньги – молодожёны предусмотрительно направят в наши инвестиционные или накопительные продукты, чтобы не только сохранить, но и приумножить семейные сбережения, – отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова.
Опрос накануне Дня всех влюблённых проводился в первой декаде февраля в 75 городах России с населением более 250 тысяч человек. В каждом из этих городов опрошено не менее 200 респондентов по репрезентативной выборке, отражающей социально-демографический профиль населения города.
По инф. Телеинформа
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