Лимит Сбербанка по программе кредитования по 2% увеличен более чем на 70 млрд рублей

Лимит Сбербанка по госпрограмме кредитования 2% увеличен на сумму более 70 млрд рублей. Изначально установленный правительством лимит средств для банка составлял 95 млрд рублей и был полностью выбран в первую неделю запуска программы, сообщает пресс-служба банка.
– Мы благодарны правительству РФ за оперативно принятое решение об увеличении лимита. Сбербанк неоднократно заявлял, что новая госпрограмма кредитования пользуется феноменальным спросом у наших клиентов. Уверен, что новая сумма – более 70 млрд рублей – позволит нам расширить доступ компаний к льготному кредитованию, в первую очередь в регионах, и поддержит бизнес в непростых обстоятельствах, – отметил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников 15 июня на совещании у президента РФ Владимира Путина, посвященном мерам поддержки экономики и социальной сферы, сообщил, что общий объем программы кредитования бизнеса под 2% увеличен до 350 млрд рублей.
– Общий объем кредитов был увеличен на 100 млрд до 350 млрд рублей. 85% этой суммы покрывается поручительством ВЭБ. Это существенно снизило долю отказов банков в предоставлении таких кредитов. На сегодняшний момент банки одобрили кредиты на 155 млрд руб. Уже заключено соглашений на 76 млрд руб. Поддержано 800 тысяч рабочих мест, – заявил Максим Решетников.
Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости – 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.
Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита – до 30 июня 2021 года, а при списании долга – до 1 апреля 2021 года.
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