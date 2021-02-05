Клиенты Сбера стали чаще продлевать договоры ипотечного страхования онлайн

В 2020 году 1,8 миллиона раз клиенты Сбера продлили договоры ипотечного страхования дочерних компаний «Сбербанк страхование» и «Сбербанк страхование жизни» в дистанционных каналах. Доля онлайн-пролонгаций в прошлом году выросла до 65% с 49% в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба банка.
При оформлении ипотеки клиенты заключают договоры страхования недвижимости и, как правило, договоры страхования жизни и здоровья. Полисы необходимо продлевать ежегодно. Своевременное продление договора страхования жизни позволяет сохранять процентную ставку по кредиту на прежнем уровне, а полис страхования недвижимости обязателен по кредитному договору.
Клиенты могут продлить договор страхования не только в отделениях Сбера, но и с помощью онлайн-сервисов – на сайте DomClick.ru или в СберБанк Онлайн. Онлайн-оформление полисов ипотечного страхования имеет несколько преимуществ: стоимость полиса при покупке онлайн ниже, чем в отделениях; информация о договоре страхования автоматически поступает в банк, а клиент получает полис на электронную почту.
В 2020 году увеличилась не только доля тех, кто предпочитает продлевать договоры ипотечного страхования с помощью дистанционных каналов, но и количество продлённых онлайн-полисов: 1,8 млн – за 2020 год против 1,1 млн – за 2019 год. Всего в 2020 году клиенты продлили 2,8 млн договоров ипотечного страхования.
– Наши клиенты, продлевающие договоры ипотечного страхования в Сбере, в 2020 году стали существенно чаще пользоваться для этого дистанционными каналами. Наибольшая доля онлайн-пролонгаций пришлась на весенние месяцы прошлого года, когда по всей стране действовал режим самоизоляции. Полисы ипотечного страхования выступают защитным механизмом для клиента в сложных ситуациях со здоровьем и при порче имущества вследствие, например, пожара или стихийного бедствия. Причём при продлении договоров ипотечного страхования недвижимости в онлайн клиенты стали чаще расширять страховое покрытие, чтобы защитить от рисков не только перекрытия, стены и окна, но и внутреннюю отделку и инженерное оборудование жилья, – отметила директор дивизиона «Защитные страховые продукты и сервисы» Сбербанка Катрин Соомре.
Стоимость полиса ипотечного страхования жизни зависит от суммы остатка задолженности по ипотечному кредиту, пола и возраста клиента; стоимость полиса страхования недвижимости – от суммы задолженности и типа объекта. Онлайн-оформление полиса занимает несколько минут.
По инф. Телеинформа
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