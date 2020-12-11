Иркутянам необходимо перенастроить автоплатежи на новую теплоснабжающую компанию

В связи со сменой единой теплоснабжающей организации ПАО Сбербанк и ООО «Иркутская энергосбытовая компания» (ООО «Иркутскэнергосбыт») доводят до сведения жителей Иркутска информацию о необходимости переподключения услуги «Автоплатеж» в разделе мобильного приложения Сбербанк Онлайн – «Автоплатежи и автопереводы».

Как сообщает пресс-служба банка, 1 декабря 2020 года в Иркутске произошла смена единой теплоснабжающей организации ПАО «Иркутскэнерго» на ООО «Байкальская энергетическая компания». Квартиросъемщикам указанной территории текущую оплату коммунальных услуг (кроме задолженности предыдущего периода) с 1 января 2021 года необходимо производить на расчетный счет ООО «Байкальской энергетической компании», по реквизитам, указанным в поступающих платежных документах.

– Жителям Иркутска в конце декабря 2020 г. необходимо самостоятельно произвести корректировку настроек автоплатежа в приложении Сбербанк Онлайн – отключить прежние настройки автоплатежа с реквизитами ПАО «Иркутскэнерго» и далее подключить новый автоплатеж – с указанием нового поставщика услуг ООО «Байкальская энергетическая компания». Проведение данной процедуры необходимо для того, чтобы у граждан сохранилась возможность системного применения сервиса автоматического внесения платежей за коммунальные услуги, – отметила заместитель управляющего Иркутского отделения №8586 Байкальского банка Сбербанка Дарья Ефимова.

Клиентам, которые не успеют до 31 декабря 2020 года самостоятельно произвести настройку сервиса Автоплатеж, Сбербанк проведет ее автоматически. Для этого банк направит владельцам объектов недвижимости/ квартиросъемщикам СМС-оферту следующего содержания: «ФИО, прием платежей по автоплатежу «ПАО ИЭ» передан в «БЭК». Ваш лицевой счет и условия платежа не меняются. Для переподключения услуги «Автоплатеж» отправьте в течение суток код XXXX (цифровой код – будет указан в персональном смс) на короткий номер ХХХ (будет указан в персональном смс), иначе автоплатеж будет отключен».

При возникновении вопросов о работе сервиса «Автоплатеж» граждане могут обращаться в Сбербанк по тел.: 8-800-555555-0 или 900.

«Байкальская энергетическая компания» является дочерним предприятием ПАО «Иркутскэнерго», создана в рамках реструктуризации компании и консолидации теплогенерирующих активов. Целью реструктуризации является дальнейшее повышение эффективности управления тепловыми станциями в Иркутской области. Корпоративные изменения не влекут за собой изменения тарифов на тепловую энергию и услуги по предоставлению ГВС. Тарифы установлены уполномоченным государственным органом в области регулирования тарифов – Службой по тарифам Иркутской области.

По инф. Телеинформа

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