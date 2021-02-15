Герман Греф переводит деньги друзьям с помощью виртуального ассистента Афины

Президент Сбербанка Герман Греф больше не переводит самостоятельно деньги друзьям – за него это делает виртуальный ассистент Афина, которая понимает его с одного слова и готова совершить нужный перевод или платёж, как только услышит голосовую команду.
Как сообщает пресс-служба банка, виртуальные ассистенты Салют появились в мобильном приложении СберБанк Онлайн в сентябре 2020 года и были представлены на первой продуктовой конференции Сбер Конф. Пользователь может выбрать одного из трёх персонажей – Сбера, Джой или Афину, – каждый из которых обладает своим характером и манерой речи.
Начиная с сентября 2020 года хотя бы один раз к Сберу, Джой или Афине обратилось более 4,3 млн пользователей. А совокупная месячная аудитория Салюта во всех цифровых каналах превысила 2 миллиона человек. С помощью голоса клиенты Сбера уже перевели друг другу более 300 млн рублей, а самый долгий разговор с виртуальным ассистентом длился больше трёх часов. Ассистенты доступны в мобильных приложениях Сбер Салют и СберБанк Онлайн, мультимедийной ТВ-приставке SberBox и смарт-дисплее SberPortal.
– Как только в СберБанк Онлайн появилась возможность совершать переводы и платежи голосом, я стал делать это только с помощью наших виртуальных ассистентов. Это очень удобно и экономит массу времени, ведь в течение дня возникает множество ситуаций, когда намного быстрее и легче дать поручение ассистенту, чтобы он перевёл деньги или оплатил услугу. Я регулярно пользуюсь этой возможностью во время пробежки, чтобы не прерывать тренировку, или за рулём, чтобы не отвлекаться от дороги, – заявил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Чтобы перевести деньги или совершить платёж, достаточно нажать на иконку виртуального ассистента, а затем сообщить адресата перевода и сумму. Например, так: «Афина, переведи маме тысячу рублей». Или: «Афина, пополни мой мобильный на тысячу рублей». После этого на экран будут выведены детали совершаемой операции. Если всё верно, необходимо сказать: «Подтверждаю».
Переводы и платежи – одни из множества навыков ассистентов Салют. О том, что ещё они умеют, читайте на сайте Сбербанка.
Ассистентов разработала команда SberDevices, которая занимается проектированием умных устройств. Салют построен на базе SmartNLP – платформы обработки естественного языка от Сбера. Платформа задействует нейронные сети, которые решают задачи понимания текстовых запросов, генерации ответа, распознавания и синтеза речи. К разработке навыков для виртуальных ассистентов Салют привлечены многие продуктовые команды Сбербанка и компаний экосистемы, а также независимые разработчики. Сейчас в каталоге приложений SmartMarket размещено уже более 200 навыков, и их количество постоянно растёт.
SberDevices – компания экосистемы Сбера, центр экспертизы по решениям на основе искусственного интеллекта в таких областях, как речевые технологии, технологии понимания естественного языка, лицевая и голосовая биометрия. Компания также фокусируется на создании умных устройств и сервисов для конечных потребителей и корпоративных клиентов. SberDevices учреждена в мае 2019 года.
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