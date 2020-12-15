Cказочные бонусы и шанс на миллион дарит клиентам «СберСпасибо»

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Программа лояльности запустила федеральную акцию к Новому году, которая продлится до 17 января 2021 года. В новогодней акции от «СберСпасибо» задействовано более 10 партнёров программы, каждый из которых приготовил участникам различные подарки: повышенные бонусы за покупки, а также скидки на товары и специальные предложения. Об этом сообщает пресс-служба Сбербанка.
Любая покупка, совершённая в рамках акции, может стать счастливой – шанс получить один миллион бонусов есть у всех участников программы лояльности.
Для этого нужно совершить любую покупку у партнёров акции, выбор которых разнообразный: магазины одежды; интернет-магазин техники и электроники; аптеки; сеть автозаправок; медицинские центры; онлайн-сервисы и другие.
– Новогодняя акция с нашими партнёрами – это уже традиция, своего рода поздравительная открытка от нас клиентам. И в этом году мы снова радуем клиентов повышенными бонусами за покупки, специальными предложениями и призами. А кому-то повезёт намного больше, ведь миллион бонусов – наше новогодний подарок, которым мы с радостью делимся, – говорит генеральный директор программы лояльности «СберСпасибо» Андрей Писарев.
Подробнее об акции можно узнать на сайте или в мобильном приложении «СберСпасибо».
По инф. Телеинформа
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