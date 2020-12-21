Звезда сериалов Ольга Прокофьева рассказала о своей пенсии

Актриса театра и кино Ольга Прокофьева рассказала о финансовых сложностях из-за пандемии. В ходе YouTube-шоу «Лучше — правду» звезда «Моей прекрасной няни» призналась, что сейчас живет за счет «московской» пенсии с надбавками в размере 20 тысяч рублей.

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— Времена сложные, но жаловаться на всю страну не буду, — сказала Прокофьева, добавив, что кроме пенсии, получает зарплату в Театре им. Маяковского.

Прокофьева также зарабатывает эпизодическими съемками в рекламных роликах. В целом, актриса заключила, что не ждет помощи от кого-либо и «роптать не имеет права».

Ольга Прокофьева известна по ролям сериалах «Между нами, девочками», «Выхожу тебя искать», «Дети Арбата».

По инф. rosbalt.ru

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