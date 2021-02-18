Звезда «Белого солнца пустыни» Кахи Кавсадзе попал в реанимацию

Грузинский актер Кахи Кавсадзе помещен в реанимационное отделение Первой университетской клиники в Тбилиси.

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Как сообщили в клинике, на момент поступления 85-летний актер находился в критическом состоянии. У него диагностирована дыхательная недостаточность и пневмония.

— Состояние его здоровья было тяжелым. Сейчас относительно лучше, но он все еще остается в реанимации, — рассказала директор клиники Лали Турдзеладзе.

Известно, что Народный артист Грузинской ССР ранее лечился от коронавируса и выздоровел в декабре прошлого года.

Кахи Кавсадзе до сих пор является ведущим актером Тбилисского академического театра имени Шота Руставели. На его счету более 80 ролей в кинофильмах, таких как «Мелодии Верийского квартала», «Древо желания», «Покаяние», «Житие Дон Кихота и Санчо» и других. Наверное, больше всего он запомнился зрителям исполнением роли Черного Абдуллы в фильме Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни».

По инф. rosbalt.ru

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