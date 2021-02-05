Звереныши: толпа подростков избила девчушку в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле группа подростков избила несовершеннолетнюю девочку.

Накануне днем во дворе дома на Ленинградском проспекте толпа подростков избила школьницу — ее бросили на снег и пинали ногами. Девочка поднялась, но ее избили по голове, и пострадавшая снова упала. Подростки снова стали бить девушку ногами, а затем убежали, бросив школьницу в снегу. Происходящее снимала на видео соседка, она кричала на подростков и грозила им полицией, но они не обратили внимания.

Полицейские начали проверку. Как сообщил официальный представитель регионального главка МВД Валерий Горелых, личности подростков уже установлены, а сотрудники ПДН выехали в школу. Известно, что пострадавшая — ученица школы № 61, а другие участники — ученики шестых-восьмых классов в образовательных учреждениях Нижнего Тагила.

Правоохранители призвали в подобных ситуациях следует сразу сообщать в полицию о происшествии, а не снимать видео и передавать в СМИ.

По инф. rosbalt.ru

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