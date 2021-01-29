Зоозащитники призвали не называть людей свиньями и змеями

Международная Организация по борьбе за права животных (PETA) призвала не использовать названия животных в качестве оскорбления людей.

«Обзывать кого-то животным — оскорбление, которое укрепляет миф о превосходстве людей над другими животными и оправдывает насилие над ними», — говорится в Twitter PETA.

Зоозащитники пояснили, что использовать названия животных для обзывательств — значит проявлять спесишизм, то есть дискриминацию на основании биологического вида. Они указали, что, например, свиньи «разумны и эмпатичны», а змеи способны создавать семьи, пишет Lenta.Ru.

В июле 2020 года PETA добилась от торговых сетей в Великобритании отказаться от продажи кокосовой продукции, произведенной при помощи «рабского труда обезьян». Оказалось, что в Таиланде диких макак ловят и учат собирать с деревьев кокосы, а чтобы звери не сбежали, заковывают их в цепи либо держат в маленьких клетках.

Зоозащитников можно поддержать, ведь зачастую звери обладают не такими уж и плохими качествами, а обзывая их именами человек надеется высмеять другого, намекая на звериные недостатки. Но кто из нас без греха? Звери, по крайней мере, не способны на подлость и предательство...

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Polit.ru

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